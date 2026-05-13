Hotel Paradise. Zmiana zasad gry. Pary zawalczą o finałowy tydzień

Nowa konkurencja może zakończyć się odpadnięciem

Najnowszy odcinek „Hotelu Paradise” przyniesie kolejne wyzwanie prawdopodobnie bardzo ważne rozstrzygnięcia. Edyta Zając zapowiedziała zadanie, które od razu wzbudziło niepokój wśród uczestników.

Prowadząca podkreśli, że liczyć będą się spryt i szybkość, a przedmiotów przygotowanych w konkurencji będzie mniej niż zawodników. Taki układ sugeruje, że nie wszyscy zakończą zadanie z poczuciem bezpieczeństwa. Można spekulować, że stawką może być immunitet lub inny przywilej, albo bezpośrednie zagrożenie odpadnięciem.

Edyta Zając ogłosi walkę o finałowy tydzień

Jeszcze ważniejsza okaże się jednak zapowiedź dotycząca dalszego etapu programu. Edyta Zając poinformuje uczestników, że wielkimi krokami zbliżają się do finałowego tygodnia.

To właśnie wtedy zasady gry ulegają zmianie. Pary przestają skupiać się wyłącznie na przetrwaniu kolejnych Rajskich Rozdań, a zaczynają rywalizować o miejsce w ścisłym finale. W końcówce sezonu to relacje, zaufanie i poparcie pozostałych uczestników mają kluczowe znaczenie.

Jak wygląda końcówka „Hotelu Paradise”?

W finałowym tygodniu pary walczą o to, by utrzymać się w programie jak najdłużej. Ostatecznie na ostatniej Pandorze pozostają tylko trzy pary. Następnie dwie z nich trafiają do wielkiego finału, a tylko jedna staje na ścieżce lojalności i podejmuje najważniejszą decyzję w całym sezonie. To właśnie wtedy rozstrzyga się, czy zwycięży miłość, czy strategia.

Ostatnie wydarzenia zakończyły się odejściem Marty, po tym jak Tobiasz zdecydował się ponownie stworzyć parę z Weroniką. Tym samym układ w hotelu ponownie się zmienił. Wszystko wskazuje na to, że do programu raczej nie wejdą już nowi uczestnicy. Oznacza to, że obecne pary muszą zacząć myśleć długofalowo i jeszcze uważniej pilnować swoich pozycji.

W tej fazie programu nawet drobny konflikt może kosztować utratę zaufania, a jedno potknięcie może przekreślić szanse na finał. Uczestnicy mają coraz mniej czasu na naprawianie relacji i budowanie sojuszy.