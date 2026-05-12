Hotel Paradise. Magda ostro o konflikcie z Andrzejem. To niemal dowód, że para nie przetrwała po programie!

Magda i Andrzej z "Hotelu Paradise" mieli wielkie plany

Magda od początku nie ukrywała, że w „Hotelu Paradise” gra o najwyższą stawkę. Wierzyła w afirmację, sukces i konsekwentnie podkreślała, że chce znaleźć się w finale. Wydawało się, że u boku Andrzeja ma realną szansę na osiągnięcie tego celu. Przez długi czas oboje byli postrzegani jako jedna z najstabilniejszych par w programie. Choć zdarzały się drobne nieporozumienia, wspólnie budowali relację i sprawiali wrażenie dobrze dobranego duetu.

Z biegiem czasu sytuacja zaczęła się jednak komplikować. Między Magdą i Andrzejem pojawiało się coraz więcej napięć i wzajemnych pretensji. Teraz Magda zarzuca Andrzejowi, że nie wykazuje inicjatywy i nie angażuje się w relację tak, jak ona tego oczekuje. Według uczestniczki to właśnie ona częściej przejmuje kontrolę i stara się podtrzymywać więź. Andrzej patrzy na sytuację zupełnie inaczej i twierdzi, że niezależnie od tego, co robi, Magda i tak znajduje powody do niezadowolenia.

Ostre słowa Magdy o Andrzeju

Po emisji kolejnych odcinków Magda zabrała głos na Instagramie. Jej komentarz jest wyjątkowo wymowny i może sugerować, że po zakończeniu programu relacja z Andrzejem nie przetrwała.

„Jedyne, czego żałuję, to że tak szybko zamknęłam się na poznawanie innych chłopaków, bo jak teraz, jak to oglądam, to widzę, że Andrzejek nie próżnował i żałuję, że wszystkie karty postawiłam na niego” – mówi Magda.

To bardzo mocna deklaracja. Uczestniczka nie tylko otwarcie przyznaje się do rozczarowania, ale także sugeruje, że dziś podjęłaby zupełnie inne decyzje.

To koniec relacji Magdy i Andrzeja z "Hotelu Paradise"?

Słowa Magdy trudno uznać za dobry prognostyk dla tej relacji. Jeśli rzeczywiście żałuje, że od początku skupiła się wyłącznie na Andrzeju, może to oznaczać, że po programie ich drogi się rozeszły. Choć uczestnicy nie mogą jeszcze oficjalnie zdradzać, jak potoczyły się ich losy po powrocie z Tajlandii, taki komentarz mówi naprawdę wiele. Wszystko wskazuje na to, że jedna z najmocniejszych par sezonu może ostatecznie nie przetrwać próby czasu.