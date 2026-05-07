Hotel Paradise. Czy Werka i Tobiasz są razem po hotelu? Skomentował zakochanie dziewczyny

Weronika i Tobiasz po wspólnej randce. Emocje szybko wróciły

Relacja Weroniki i Tobiasza w „Hotelu Paradise” od początku była pełna zwrotów akcji. Po jej powrocie do willi doszło między nimi do szczerej rozmowy, a później także wspólnej randki. To właśnie tam mieli wyjaśnić sobie wcześniejsze nieporozumienia i sprawdzić, na jakim etapie faktycznie jest ich relacja. Choć początek był dość napięty, z czasem atmosfera między nimi zaczęła się ocieplać. Weronika wydaje się nieco bardziej zaangażowana w rozwój tej relacji i nie ukrywa swoich emocji wobec Tobiasza.

W rozmowach z innymi uczestnikami padły nawet bardzo mocne słowa z jej strony. Weronika przyznała, że chyba się w chłopaku zakochała. Jak na realia programu i tak krótki czas znajomości, taka deklaracja wywołała spore poruszenie.

Tobiasz komentuje słowa Weroniki. „Z takimi słowami trzeba uważać”

Tobiasz o wyznaniu Weroniki dowiedział się dopiero przy okazji emisji odcinka. Jak przyznał, podchodzi do takich deklaracji z dużą ostrożnością.

Ja bym uważał z takimi słowami po tak krótkim czasie znania się, a tym bardziej w hotelu” – wyjaśnił uczestnik w relacji na Instagramie. - Jak takie słowa padają i są prawdziwe to już mocna deklaracja, ale też Weronika nie powiedziała mi tego wprost, mi powiedziała, że ma do mnie jakieś uczucie, ale nie doprecyzowała go. – dodał Tobiasz

Kontakt po programie. Werka i Marta wciąż w grze

Tobiasz i Weronika po zakończeniu udziału w programie nie urywają kontaktu. Uczestnicy obserwują się w mediach społecznościowych, a dodatkowo opublikowali wspólne zdjęcie z randki w „Hotelu Paradise”. To sugeruje, że ich relacja nie zakończyła się wraz z emisją i nadal utrzymują ze sobą kontakt.

Jednocześnie sytuacja pozostaje bardziej skomplikowana. Tobiasz miał również kontakt z Martą, z którą pojawił się na wspólnym nagraniu czy zdjęciu między innymi przy okazji jego występu w programie „Mówię wam”. To pokazuje, że jego relacje po programie nie ograniczają się tylko do jednej osoby.

Powrót Marty i trudny wybór Tobiasza

Dodatkowo powrót Marty do programu jest już pewny, co tylko komplikuje sytuację. Widzowie mogą spodziewać się prawdziwego emocjonalnego rollercoastera, ponieważ Tobiasz może znaleźć się w punkcie, w którym będzie musiał podjąć decyzję między Weroniką a Martą.

