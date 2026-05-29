Pierwsza miłość, odcinek 4231: Alan zadłuża się dla rodziny. Iga odkrywa prawdę i postanawia działać - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
2026-05-29 11:32

W 4231. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Alan angażuje się w pomoc Mikołajowi i Kostkowi, co prowadzi go do poważnych problemów finansowych. Jego partnerka, Iga, odkrywa ukrywane długi i postanawia natychmiast zareagować na tę sytuację. Zapraszamy do oglądania nowych odcinków oraz do śledzenia naszych regularnych streszczeń, aby być na bieżąco z losami bohaterów. Emisja tego odcinka zaplanowana jest na piątek, 5 czerwca.

W 4027. odcinku wyszło na jaw, że Kaja sfałszowała testy DNA, a biologicznym ojcem Kostka jest Alan, a nie Oskar. Ta skomplikowana sytuacja mocno wywróciła do góry nogami życie wielu osób, ale najbardziej dotknęło chłopca. Kostek, o tym, kto rzeczywiście jest jego tatą, dowiedział się w 4161. odcinku i to niestety zupełnie przypadkiem. Miał o to duże pretensje do dorosłych. Dodatkowo Mikołaj, który dotychczas wychowywał Kostka, uległ ciężkiemu wypadkowi na budowie i po pobycie w szpitalu porusza się na wózku inwalidzkim. W 4229. odcinku Mikołaj wrócił do domu, a Kostek bardzo cieszył się z wyprowadzki od Alana. Alan poczuł się wtedy odrzucony przez syna. Pojawiły się też obawy, czy niepełnosprawny Mikołaj poradzi sobie z opieką nad dzieckiem. To właśnie te wydarzenia skłoniły Alana do podjęcia radykalnych kroków.

„Pierwsza miłość”, odc. 4231: Alan popada w problemy finansowe

W odcinku 4231 Alan postanawia pomóc Mikołajowi w codziennym funkcjonowaniu. Rozpoczyna w jego mieszkaniu remont, który ma przystosować wnętrza do potrzeb osoby na wózku inwalidzkim. Robi także dla niego duże zakupy. Działania te są dla Alana okazją, aby regularnie widywać się z Kostkiem i zbliżyć się do syna.

Mężczyzna angażuje się w to jednak tak bardzo, że poświęca na pomoc cały swój wolny czas i wszystkie oszczędności. W efekcie zaczyna brakować mu pieniędzy. Iga odkrywa prawdę o ich sytuacji finansowej i orientuje się, że Alan od dłuższego czasu funkcjonuje wyłącznie dzięki pożyczkom. Przerażona tym faktem kobieta postanawia zacząć działać, aby powstrzymać dalsze zadłużanie się partnera.

Jak na interwencję Igi zareaguje Alan i czy przyjmie do wiadomości, że jego zachowanie jest nieodpowiedzialne? Czy Mikołaj i Kostek dowiedzą się, że pomoc Alana była finansowana z długów? Jak te finansowe kłopoty wpłyną na dalsze relacje Alana z synem i czy Iga zdoła uratować domowy budżet przed całkowitą ruiną?

Pierwsza miłość: Alan (Alan Andersz) i Kostek (Ignacy Kwieciński)
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4231. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
