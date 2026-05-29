W 4027. odcinku wyszło na jaw, że Kaja sfałszowała testy DNA, a biologicznym ojcem Kostka jest Alan, a nie Oskar. Ta skomplikowana sytuacja mocno wywróciła do góry nogami życie wielu osób, ale najbardziej dotknęło chłopca. Kostek, o tym, kto rzeczywiście jest jego tatą, dowiedział się w 4161. odcinku i to niestety zupełnie przypadkiem. Miał o to duże pretensje do dorosłych. Dodatkowo Mikołaj, który dotychczas wychowywał Kostka, uległ ciężkiemu wypadkowi na budowie i po pobycie w szpitalu porusza się na wózku inwalidzkim. W 4229. odcinku Mikołaj wrócił do domu, a Kostek bardzo cieszył się z wyprowadzki od Alana. Alan poczuł się wtedy odrzucony przez syna. Pojawiły się też obawy, czy niepełnosprawny Mikołaj poradzi sobie z opieką nad dzieckiem. To właśnie te wydarzenia skłoniły Alana do podjęcia radykalnych kroków.

„Pierwsza miłość”, odc. 4231: Alan popada w problemy finansowe

W odcinku 4231 Alan postanawia pomóc Mikołajowi w codziennym funkcjonowaniu. Rozpoczyna w jego mieszkaniu remont, który ma przystosować wnętrza do potrzeb osoby na wózku inwalidzkim. Robi także dla niego duże zakupy. Działania te są dla Alana okazją, aby regularnie widywać się z Kostkiem i zbliżyć się do syna.

Mężczyzna angażuje się w to jednak tak bardzo, że poświęca na pomoc cały swój wolny czas i wszystkie oszczędności. W efekcie zaczyna brakować mu pieniędzy. Iga odkrywa prawdę o ich sytuacji finansowej i orientuje się, że Alan od dłuższego czasu funkcjonuje wyłącznie dzięki pożyczkom. Przerażona tym faktem kobieta postanawia zacząć działać, aby powstrzymać dalsze zadłużanie się partnera.

Jak na interwencję Igi zareaguje Alan i czy przyjmie do wiadomości, że jego zachowanie jest nieodpowiedzialne? Czy Mikołaj i Kostek dowiedzą się, że pomoc Alana była finansowana z długów? Jak te finansowe kłopoty wpłyną na dalsze relacje Alana z synem i czy Iga zdoła uratować domowy budżet przed całkowitą ruiną?

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4231. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)