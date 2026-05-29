W 4027. odcinku wyszło na jaw, że Kaja sfałszowała testy DNA, a biologicznym ojcem Kostka jest Alan, a nie Oskar. Ta skomplikowana sytuacja mocno wywróciła do góry nogami życie wielu osób, ale najbardziej dotknęło chłopca. Kostek, o tym, kto rzeczywiście jest jego tatą, dowiedział się w 4161. odcinku i to niestety zupełnie przypadkiem. Miał o to duże pretensje do dorosłych. Dodatkowo Mikołaj, który dotychczas wychowywał Kostka, uległ ciężkiemu wypadkowi na budowie i po pobycie w szpitalu porusza się na wózku inwalidzkim. W 4229. odcinku Mikołaj wrócił do domu, a Kostek bardzo cieszył się z wyprowadzki od Alana. Alan poczuł się wtedy odrzucony przez syna. Pojawiły się też obawy, czy niepełnosprawny Mikołaj poradzi sobie z opieką nad dzieckiem. To właśnie te wydarzenia skłoniły Alana do podjęcia radykalnych kroków.
„Pierwsza miłość”, odc. 4231: Alan popada w problemy finansowe
W odcinku 4231 Alan postanawia pomóc Mikołajowi w codziennym funkcjonowaniu. Rozpoczyna w jego mieszkaniu remont, który ma przystosować wnętrza do potrzeb osoby na wózku inwalidzkim. Robi także dla niego duże zakupy. Działania te są dla Alana okazją, aby regularnie widywać się z Kostkiem i zbliżyć się do syna.
Mężczyzna angażuje się w to jednak tak bardzo, że poświęca na pomoc cały swój wolny czas i wszystkie oszczędności. W efekcie zaczyna brakować mu pieniędzy. Iga odkrywa prawdę o ich sytuacji finansowej i orientuje się, że Alan od dłuższego czasu funkcjonuje wyłącznie dzięki pożyczkom. Przerażona tym faktem kobieta postanawia zacząć działać, aby powstrzymać dalsze zadłużanie się partnera.
Jak na interwencję Igi zareaguje Alan i czy przyjmie do wiadomości, że jego zachowanie jest nieodpowiedzialne? Czy Mikołaj i Kostek dowiedzą się, że pomoc Alana była finansowana z długów? Jak te finansowe kłopoty wpłyną na dalsze relacje Alana z synem i czy Iga zdoła uratować domowy budżet przed całkowitą ruiną?
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4231. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)