Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4231

W serialu "Pierwsza miłość" atmosfera gęstnieje z każdym dniem, a ostatnie wydarzenia postawiły życie wielu osób na głowie. Paweł po bójce w parku został osadzony w areszcie, co zapoczątkowało pasmo problemów związanych z faktem, że mężczyzna o jego personaliach oficjalnie nie istnieje, natomiast Marysia i Kacper musieli odebrać przerażoną Julkę z komisariatu. Równolegle Melka wraz z Laurą badały sprawę tajemniczych zaginięć wrocławskich bezdomnych, podczas gdy Piotrek w tajemnicy przygotowywał się do zadania partnerce wyjątkowo ważnego pytania. W tym samym czasie Seweryn gorączkowo reagował na setki listów spływających do Wadlewa po jego występie w telewizji, co wzbudziło uzasadnione obawy u martwiącego się o przyjaciela Śmiałka. Na sam koniec Róża natrafiła na szokujący trop, który rzucił zupełnie nowe światło na dotychczasową sytuację. Czas sprawdzić, w jakim kierunku potoczą się te wszystkie skomplikowane wątki.

"Pierwsza miłość" odc. 4231 - streszczenie

Funkcjonariusze policji oficjalnie decydują o przerwaniu poszukiwań zaginionej Kazanowej, co wiąże się z wycofaniem wszystkich patroli przeczesujących tereny wokół Wadlewa. Ta decyzja uderza w Seweryna, który rozgoryczony całą sytuacją, wygłasza poruszające przemówienie do mieszkańców wsi zgromadzonych w świetlicy. W tym samym czasie Róża nie poddaje się i postanawia na własną rękę kontynuować dochodzenie. Z kolei Alan całkowicie poświęca się pomocy Mikołajowi, przygotowując jego lokum do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, co pozwala mu lepiej poznać Kostka. Iga zaczyna się jednak niepokoić, gdy odkrywa, że nadmierne zaangażowanie finansowe doprowadziło Alana do sporych długów. Równolegle Janek wraz z Arturem starają się wyciągnąć Pawła z kłopotów prawnych, lecz ten zamiast stawić się na wezwanie policji, wybiera szczerą rozmowę o uczuciach z Marysią.

"Pierwsza miłość" odc. 4231 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Śledzenie losów mieszkańców Wrocławia i Wadlewa to dla wielu osób stały punkt dnia, dlatego warto zarezerwować sobie czas na najnowszy odcinek. Produkcja niezmiennie przyciąga przed ekrany dzięki ciekawym zwrotom akcji i życiowym perypetiom głównych bohaterów. Jeśli nie chcecie przegapić tego, co wydarzy się u Seweryna i Marysi, zasiądźcie wygodnie przed telewizorami o stałej porze. Odcinek numer 4231 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany 5 czerwca 2026 roku na antenie stacji Polsat o godzinie 18:00.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten popularny polski serial towarzyszy nam już od 2004 roku i wciąż potrafi zaskoczyć nowymi wątkami. Akcja tocząca się między wielkomiejskim Wrocławiem a sielskim Wadlewem łączy w sobie elementy obyczajowe, kryminalne, a nawet komediowe. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy dorastanie Marysi i Kingi, które radzą sobie z trudami codzienności i sercowymi dylematami. To produkcja, która nie boi się poruszać ważnych tematów, dzięki czemu od lat cieszy się niesłabnącą sympatią. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)