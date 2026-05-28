Pierwsza miłość. Pożegnanie Marysi i Kacpra! Rozstają się po tyle latach. To już koniec

Nagłe oświadczenie aktorów z "Pierwszej miłości" na Instagramie. Widzowie wstrzymali oddech

Atmosferę wokół hitu Polsatu podgrzało nagranie, które pojawiło się na oficjalnym koncie serialu na Instagramie. To tam regularnie lądują ekskluzywne materiały zza kulis, ale to, co opublikowano tym razem, wywołało spore poruszenie. Na krótkim wideo Aneta Zając i Damian Kulec postanowili przekazać widzom coś, co w pierwszej chwili brzmiało jak rozstanie ich serialowej pary.

– Chcielibyśmy coś razem wam przekazać – zaczął tajemniczo Damian. – Nie jest to łatwa sytuacja dla nas. Zostaliśmy trochę zaskoczeni nią. Nie wiem, czy powinniśmy to przekazywać czy nie – kontynuowała Aneta. – Ja uważam, że zasługujecie na to, żeby to wiedzieć – rzucił aktor, a serialowa Marysia dodała: – Przepraszamy produkcję i scenarzystów, wydaje nam się, że tak będzie fair w stosunku do widzów.

Co dalej z Marysią i Kacprem w "Pierwszej miłości" ?

Co dalej z Marysią i Kacprem w "Pierwszej miłości" ?

Okazało się, że serialowa para, Marysia i Kacper, postanowiła po prostu zażartować ze swoich widzów i umiejętnie podgrzać atmosferę.

- Ale jak to mówią, wszystko co dobre musi się skończyć i chcieliśmy was pożegnać, dziękujemy i do zobaczenia ZA MIESIĄC!” – dokończył z uśmiechem Damian Kulec.

Całe to zamieszanie to po prostu pożegnanie przed nadchodzącą przerwą wakacyjną. Obecny sezon „Pierwszej miłości” nieuchronnie dobiega końca, a ekipa udaje się na zasłużony odpoczynek, by już niebawem wrócić na plan z nową energią. Damian i Aneta zapowiedzieli, że już w lipcu meldują się na planie, a po wakacjach rusza kolejny sezon ich intrygujących przygód.

Kiedy ostatni odcinek "Pierwszej miłości"?

Fani z niecierpliwością wyczekują zwieńczenia niezwykle emocjonujących wątków, które w ostatnich tygodniach elektryzowały widzów Polsatu. Choć Kacper (Damian Kulec) stara się zachować spokój i wspólnie z ukochaną wychowuje jej nastoletnią córkę Julkę, w głębi duszy drży o przyszłość ich relacji. Strach przed tym, że Marysia (Aneta Zając) ulegnie dawnemu uczuciu do uratowanego z kolumbijskiego więzienia Pawła (Mateusz Kościukiewicz), buduje ogromne napięcie przed przerwą urlopową. Wszystkie karty zostaną odkryte już niebawem. Ostatni, finałowy odcinek tego sezonu – odcinek 4236 – zostanie wyemitowany w piątek, 12 czerwca. To właśnie wtedy dowiemy się, z jakimi problemami bohaterowie zostaną na czas wakacji i czy związek Marysi i Kacpra przetrwa tę najcięższą próbę.