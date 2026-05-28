M jak miłość. Szczęście Doroty, Bartka i Franka nie potrwa długo w nowym sezonie? Są już przecieki z planu - ZDJĘCIA

Co się wydarzy u Doroty, Bartka i Franka w "M jak miłość" po wakacjach?

Finał sezonu "M jak miłość" skończył się wyjątkowym wydarzeniem w siedlisku Doroty i Bartka w Grabinie! Po ostatniej rozprawie w sądzie rodzinnym, pozytywnej opinii ośrodka adopcyjnego, Lisieccy oficjalnie adoptowali Franka. I powitali go w nowym domu jako swojego syna! Od dawna marzyli o wspólnym dziecku, o tym, żeby w siedlisku stworzyć rodzinę - silną i kochającą tak bardzo, że przetrwa wszelkie życiowe zakręty.

Trochę dziwne, że Bartek zapomniał o istnieniu swojej adoptowanej córki Kalinki, której ojcem został po śmierci swojego brata Andrzejka (Tomasz Oświeciński). Nie utrzymuje kontaktu ani z Kalinką, ani ze swoją byłą żoną Ulą (Iga Krefft), która przejęła pełną opiekę nad 6-letnią dziewczynką.

Widocznie scenarzyści "M jak miłość" uznali, że rodzina, którą Bartek stworzył z Dorotą i Frankiem to idealny początek nowej historii dla tych bohaterów i nie ma już co wracać do przeszłości.

Ojczym Franka wciąż będzie zagrożeniem dla rodziny Doroty i Bartka w nowym sezonie "M jak miłość"

Obecnie na planie "M jak miłość" kręcone są nowe odcinki, które widzowie zobaczą w TVP2 jesienią 2026 i wiadomo już, że właśnie wtedy okaże się, jak ułożą się relacje Lisieckich z Frankiem po oficjalnej adopcji. Wydaje się, że chłopiec zaufał im na tyle, że uwierzył w to, że będą dla niego idealnym rodzicami, że Bartek zawsze ochroni go przed agresywnym ojczymem. Ale czy tak będzie na pewno?

Przed końcem sezonu "M jak miłość" Malicki uciekł z Grabiny po brutalnym napadzie na Lisieckiego. Dosłownie rozpłynął się w powietrzu, policja nie wpadła na żaden jego ślad, więc może się czaić na Franka i jego nowych rodziców. Doskonale wiedząc o tym, że Dorota to milionerka, że w siedlisku znajdzie nie tylko pieniądze, ale i cenną biżuterię. Ojczym Franka doskonale wie, jak chłopcem manipulować, gdzie uderzyć, żeby go najbardziej zabolało. Groził przecież, że zrobi krzywdę Dorocie, jeśli Franek jej nie okradnie i nie przyniesie mu łupów z siedliska. Do czego posunie się w następnym sezonie "M jak miłość"?

Relacje z planu "M jak miłość". Oto co pokazują Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński

Z relacji z planu "M jak miłość", którą podczas kręcenia nowych odcinków Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński często udostępniają na swoich profilach na Instagramie, wyłania się obraz szczęśliwej rodziny Doroty i Bartka, coraz silniejszej przyjaźni Franka i Hani (Wiktoria Basik). Ta rodzinna sielanka Lisieckich nie jest jednak gwarancją tego, że nie spadnie na nich żadne nowe nieszczęście. Szczególnie, że ojczym Franka pozostanie na wolności...

