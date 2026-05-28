Pierwsza miłość, odcinek 4231: Emocjonalne spotkanie Pawła i Marysi. Tak szczerze jeszcze nie rozmawiali

Joanna Dembek
2026-05-28 10:46

Paweł coraz bardziej wymyka się spod kontroli, a jego kolejne decyzje mogą mieć poważne konsekwencje. Zamiast stawić się na komisariacie, niespodziewanie pojawia się u Marysi. Dawni kochankowie, których wciąż łączy córka Julka i trudna przeszłość, odbywają szczerą, pełną emocji rozmowę. Czy to spotkanie zmieni ich relację? Warto śledzić odcinek 4231 oraz zapoznać się z naszym streszczeniem.

Sytuacja Pawła od kilku odcinków staje się coraz bardziej dramatyczna. Wszystko zaczęło się w odcinku 4227, gdy przyprowadził do domu psa znalezionego na ulicy i w podejrzany sposób próbował ukryć jego pochodzenie. Janek oraz Artur szybko zaczęli podejrzewać, że Paweł coś ukrywa. W odcinku 4229 doszło do awantury z właścicielami psa, zakończonej interwencją policji i zatrzymaniem Pawła. Największy szok przyniósł jednak odcinek 4230, kiedy podczas sprawdzania danych wyszło na jaw, że Paweł Krzyżanowski formalnie nie istnieje w państwowych rejestrach. W tym samym czasie Marysia próbuje chronić Julkę przed skutkami kolejnych problemów ojca, choć sama coraz mocniej przeżywa całą sytuację.

 Pierwsza miłość, odc. 4231: Paweł nie chce niczyjej pomocy

W odcinku 4231 Janek i Artur postanawiają działać, zanim sytuacja Pawła stanie się jeszcze poważniejsza. Wynajmują prawnika, który ma pomóc wyjaśnić zagadkę jego nieistniejącej tożsamości i wyciągnąć go z urzędowego chaosu. Problem w tym, że sam Paweł nie zamierza współpracować ani z policją, ani z bliskimi.

Pierwsza miłość, odc. 4231: Intymne spotkanie z Marysią

Mężczyzna ignoruje wezwanie na komisariat i zamiast tego jedzie do Marysi. Spotkanie byłych partnerów szybko nabiera bardzo osobistego charakteru. Wracają wspomnienia ich dawnego związku, wspólnie przeżytych chwil i emocji, które mimo upływu czasu wciąż są między nimi obecne.

Pierwsza miłość, odcinek 4231: Paweł (Mateusz Kościukiewicz), Marysia (Aneta Zając)
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4231. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
  • Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
  • Wojciech Błach (jako Michał Domański)
  • Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
  • Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
  • Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
  • Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
  • Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
  • Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
  • Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
  • Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
  • Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
  • Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
  • Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
  • Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
  • Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
  • Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
  • Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
  • Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
  • Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
  • Aleksandra Szwed (jako Melisa)
  • Julia Kamińska (jako Maja)
