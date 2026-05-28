Sytuacja Pawła od kilku odcinków staje się coraz bardziej dramatyczna. Wszystko zaczęło się w odcinku 4227, gdy przyprowadził do domu psa znalezionego na ulicy i w podejrzany sposób próbował ukryć jego pochodzenie. Janek oraz Artur szybko zaczęli podejrzewać, że Paweł coś ukrywa. W odcinku 4229 doszło do awantury z właścicielami psa, zakończonej interwencją policji i zatrzymaniem Pawła. Największy szok przyniósł jednak odcinek 4230, kiedy podczas sprawdzania danych wyszło na jaw, że Paweł Krzyżanowski formalnie nie istnieje w państwowych rejestrach. W tym samym czasie Marysia próbuje chronić Julkę przed skutkami kolejnych problemów ojca, choć sama coraz mocniej przeżywa całą sytuację.
Pierwsza miłość, odc. 4231: Paweł nie chce niczyjej pomocy
W odcinku 4231 Janek i Artur postanawiają działać, zanim sytuacja Pawła stanie się jeszcze poważniejsza. Wynajmują prawnika, który ma pomóc wyjaśnić zagadkę jego nieistniejącej tożsamości i wyciągnąć go z urzędowego chaosu. Problem w tym, że sam Paweł nie zamierza współpracować ani z policją, ani z bliskimi.
Pierwsza miłość, odc. 4231: Intymne spotkanie z Marysią
Mężczyzna ignoruje wezwanie na komisariat i zamiast tego jedzie do Marysi. Spotkanie byłych partnerów szybko nabiera bardzo osobistego charakteru. Wracają wspomnienia ich dawnego związku, wspólnie przeżytych chwil i emocji, które mimo upływu czasu wciąż są między nimi obecne.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4231. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Barwy Szczęścia", "Na Wspólnej" a może "Pierwsza Miłość"? Dopasuj bohatera do odpowiedniego serialu
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)