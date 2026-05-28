Sytuacja Pawła od kilku odcinków staje się coraz bardziej dramatyczna. Wszystko zaczęło się w odcinku 4227, gdy przyprowadził do domu psa znalezionego na ulicy i w podejrzany sposób próbował ukryć jego pochodzenie. Janek oraz Artur szybko zaczęli podejrzewać, że Paweł coś ukrywa. W odcinku 4229 doszło do awantury z właścicielami psa, zakończonej interwencją policji i zatrzymaniem Pawła. Największy szok przyniósł jednak odcinek 4230, kiedy podczas sprawdzania danych wyszło na jaw, że Paweł Krzyżanowski formalnie nie istnieje w państwowych rejestrach. W tym samym czasie Marysia próbuje chronić Julkę przed skutkami kolejnych problemów ojca, choć sama coraz mocniej przeżywa całą sytuację.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Pierwsza miłość, odc. 4231: Paweł nie chce niczyjej pomocy

W odcinku 4231 Janek i Artur postanawiają działać, zanim sytuacja Pawła stanie się jeszcze poważniejsza. Wynajmują prawnika, który ma pomóc wyjaśnić zagadkę jego nieistniejącej tożsamości i wyciągnąć go z urzędowego chaosu. Problem w tym, że sam Paweł nie zamierza współpracować ani z policją, ani z bliskimi.

Pierwsza miłość, odc. 4231: Intymne spotkanie z Marysią

Mężczyzna ignoruje wezwanie na komisariat i zamiast tego jedzie do Marysi. Spotkanie byłych partnerów szybko nabiera bardzo osobistego charakteru. Wracają wspomnienia ich dawnego związku, wspólnie przeżytych chwil i emocji, które mimo upływu czasu wciąż są między nimi obecne.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4231. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 4 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)