Sytuacja w Wadlewie jest napięta od dłuższego czasu. Wszystko zaczęło się w odcinku 4216, kiedy Karolina nie wróciła wieczorem ze spotkania koła gospodyń wiejskich. Strach Seweryna szybko udzielił się sąsiadom, a sprawa stała się naprawdę poważna w odcinkach, gdy odnaleziono jej zakrwawioną apaszkę, co zmusiło policję do ściągnięcia śmigłowców z kamerami termowizyjnymi. Mieszkańcy mocno zaangażowali się w akcję – w świetlicy zorganizowano nawet punkt koordynacyjny z telefonem alarmowym. W obliczu zaginięcia Karoliny zaczęły się rodzić konflikty i wzajemne podejrzenia. W odcinku 4223 Jadzia znalazła w swojej stodole coś podejrzanego, przez co policja zatrzymała jej męża Waldka, a ich małżeństwo zawisło na włosku. Choć Seweryn miewał momenty załamania, Bartek z lokalną młodzieżą próbowali ratować sytuację, rozwieszając plakaty. Nadzieję przyniosło tajemnicze połączenie telefoniczne, dzięki któremu policja w 4226. odcinku dotarła do niepełnosprawnego Mirona, syna Zenka. Ten trop okazał się jednak nietrafiony. Po tych wszystkich ślepych uliczkach zmęczeni ludzie zaczęli po cichu rezygnować z poszukiwań, a Seweryn został z problemem praktycznie sam, decydując się na ostateczny krok – publiczny apel w telewizji.

Pierwsza miłość. Emilka odkryje, że Fryderyk ma żonę i dzieci. Pierwsze spotkanie Julki z Pawłem

"Pierwsza miłość" odc. 4230: Lawina zgłoszeń po telewizyjnym wystąpieniu

Odcinek 4230 pokazuje konsekwencje tego telewizyjnego wystąpienia. Do wioski zaczynają przychodzić setki listów i wiadomości od ludzi z całego kraju, którzy twierdzą, że widzieli Kazanową. Seweryn, ignorując zmęczenie i zdrowy rozsądek, rzuca się w wir sprawdzania każdego, nawet najmniej wiarygodnego doniesienia. Jeździ we wszystkie wskazane miejsca, co ogromnie niepokoi Śmiałka – przyjaciel boi się, że Seweryn po prostu wykończy się fizycznie i psychicznie.

"Pierwsza miłość" odc. 4230: Róża wpada na trop, który zmienia wszystko

Tymczasem losy poszukiwań mogą rozstrzygnąć się na miejscu. Zupełnie niespodziewanie to Róża wpada w Wadlewie na szokujący trop, który może wywrócić dotychczasowe ustalenia do góry nogami.

Co dokładnie odkryła Róża i czy jej prywatne śledztwo przyniesie przełom, na który wszyscy czekają? Jak Seweryn zareaguje na zbliżającą się decyzję policji, która z powodu braku efektów planuje wycofać patrole z terenu? Wygląda na to, że tajemnica zniknięcia Karoliny jest o wiele bardziej skomplikowana, niż komukolwiek się wydawało, a kolejne dni przyniosą odpowiedzi, które mogą mocno zaskoczyć całe Wadlewo.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4230. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)