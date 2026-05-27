Sytuacja w Wadlewie jest napięta od dłuższego czasu. Wszystko zaczęło się w odcinku 4216, kiedy Karolina nie wróciła wieczorem ze spotkania koła gospodyń wiejskich. Strach Seweryna szybko udzielił się sąsiadom, a sprawa stała się naprawdę poważna w odcinkach, gdy odnaleziono jej zakrwawioną apaszkę, co zmusiło policję do ściągnięcia śmigłowców z kamerami termowizyjnymi. Mieszkańcy mocno zaangażowali się w akcję – w świetlicy zorganizowano nawet punkt koordynacyjny z telefonem alarmowym. W obliczu zaginięcia Karoliny zaczęły się rodzić konflikty i wzajemne podejrzenia. W odcinku 4223 Jadzia znalazła w swojej stodole coś podejrzanego, przez co policja zatrzymała jej męża Waldka, a ich małżeństwo zawisło na włosku. Choć Seweryn miewał momenty załamania, Bartek z lokalną młodzieżą próbowali ratować sytuację, rozwieszając plakaty. Nadzieję przyniosło tajemnicze połączenie telefoniczne, dzięki któremu policja w 4226. odcinku dotarła do niepełnosprawnego Mirona, syna Zenka. Ten trop okazał się jednak nietrafiony. Po tych wszystkich ślepych uliczkach zmęczeni ludzie zaczęli po cichu rezygnować z poszukiwań, a Seweryn został z problemem praktycznie sam, decydując się na ostateczny krok – publiczny apel w telewizji.
"Pierwsza miłość" odc. 4230: Lawina zgłoszeń po telewizyjnym wystąpieniu
Odcinek 4230 pokazuje konsekwencje tego telewizyjnego wystąpienia. Do wioski zaczynają przychodzić setki listów i wiadomości od ludzi z całego kraju, którzy twierdzą, że widzieli Kazanową. Seweryn, ignorując zmęczenie i zdrowy rozsądek, rzuca się w wir sprawdzania każdego, nawet najmniej wiarygodnego doniesienia. Jeździ we wszystkie wskazane miejsca, co ogromnie niepokoi Śmiałka – przyjaciel boi się, że Seweryn po prostu wykończy się fizycznie i psychicznie.
"Pierwsza miłość" odc. 4230: Róża wpada na trop, który zmienia wszystko
Tymczasem losy poszukiwań mogą rozstrzygnąć się na miejscu. Zupełnie niespodziewanie to Róża wpada w Wadlewie na szokujący trop, który może wywrócić dotychczasowe ustalenia do góry nogami.
Co dokładnie odkryła Róża i czy jej prywatne śledztwo przyniesie przełom, na który wszyscy czekają? Jak Seweryn zareaguje na zbliżającą się decyzję policji, która z powodu braku efektów planuje wycofać patrole z terenu? Wygląda na to, że tajemnica zniknięcia Karoliny jest o wiele bardziej skomplikowana, niż komukolwiek się wydawało, a kolejne dni przyniosą odpowiedzi, które mogą mocno zaskoczyć całe Wadlewo.
"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4230. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.
"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada
„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.
W serialu występują:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)
- Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)
- Wojciech Błach (jako Michał Domański)
- Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)
- Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)
- Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)
- Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)
- Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)
- Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
- Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)
- Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)
- Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)
- Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)
- Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)
- Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)
- Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)
- Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)
- Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)
- Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)
- Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)
- Aleksandra Szwed (jako Melisa)
- Julia Kamińska (jako Maja)