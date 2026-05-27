W odcinku 4223. Wtedy w Wadlewie rozeszła się plotka o ponownym zatrzymaniu Waldka przez Kargulewicza. Choć policjant zapewniał, że mężczyzna nie jest o nic oskarżony, mieszkańcy zaczęli tracić wiarę w sens dalszych poszukiwań. Dopiero niespodziewana współpraca Róży i wójtki Miry ponownie zwróciła uwagę mieszkańców na tajemniczą sprawę.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

Wadlewo powoli zapomina o zaginięciu Kazanowej

W 4225 odcinku „Pierwszej miłości” życie w Wadlewie zacznie wracać do normalności. Emilka rozpocznie nową pracę w przychodni, a Kulas w tajemnicy przed Anielą podejmie kolejną próbę zdania matury. W tym wszystkim sprawa zaginionej Kazanowej zacznie schodzić na dalszy plan. Mieszkańcy będą coraz bardziej przekonani, że śledztwo utknęło w martwym punkcie i prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić, co naprawdę wydarzyło się kobiecie.

Tajemniczy telefon całkowicie zmieni sytuację

Niespodziewanie nastąpi jednak prawdziwy zwrot akcji. Na telefon alarmowy uruchomiony w świetlicy specjalnie po to, by zbierać informacje dotyczące zaginięcia Kazanowej, zadzwoni nieznany mężczyzna. Anonimowy rozmówca oświadczy, że posiada ważne informacje w sprawie. Na razie nie będzie wiadomo, kim jest tajemniczy telefonujący ani skąd zna szczegóły dotyczące zaginięcia. Sam fakt pojawienia się nowego świadka może jednak całkowicie odmienić przebieg poszukiwań. Mieszkańcy Wadlewa ponownie zaczną żyć zaginięciem, a nowe informacje mogą rzucić zupełnie inne światło na wcześniejsze wydarzenia. Szczególnie że już wcześniej wokół sprawy pojawiało się coraz więcej niedomówień i niepokojących tropów, jak np. znalezisko w stodole.

"Pierwsza miłość" - Kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejny, 4225. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 27 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

