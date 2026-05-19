W poprzednim odcinku (4222) Marta zaoferowała Szymonowi wspólne mieszkanie po tym, jak stracił dach nad głową. W Wadlewie Bartek z młodzieżą zorganizował akcję plakatową w sprawie Kazanowej, z kolei mała córka Jadzi z wadą serca dostała nagłych duszności i Jurek musiał natychmiast zabrać ją do szpitala.

Pierwsza miłość. Dominika poderwie Pawła! Radek dowie się o zdradzie Julity

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4223

W Wadlewie wybuchło spore zamieszanie na wieść o tym, że Kargulewicz ponownie zatrzymał Waldka. Pierwszy raz trafił do aresztu po tym, jak Jadzia dokonała w stodole strasznego odkrycia. Choć policjant uspokaja, że to nie są oficjalne zarzuty, zniechęceni mieszkańcy zaczynają rezygnować z dalszych, bezskutecznych poszukiwań Karoliny. Uwagę lokalnej społeczności szybko jednak przykuwa coś innego – niespodziewana i zaskakująca współpraca Róży oraz wójtki Miry.

Melka i Laura dowiadują się o nagłym zniknięciu znajomego bezdomnego, Marcinka. Z pomocą przychodzi im Piotrek, który weryfikuje w policyjnych bazach, czy ktokolwiek formalnie zgłosił sprawę zaginięcia mężczyzny, z czego wynika, że nikt go obecnie nie szuka. Sytuacja staje się bardziej podejrzana, gdy wyjątkowe, zagadkowe

Julita i Florek po raz kolejny wdają się w ostre przepychanki słowne podczas stażu. Ich wzajemne licytowanie się coraz bardziej absurdalnymi diagnozami wywołuje przerażenie u pacjentki, którą mieli się opiekować. Rozwścieczony Marek podejmuje radykalną decyzję o kategorycznym usunięciu obojga z praktyk w We-Medzie, co zmusza Floriana do sięgnięcia po bezwzględny szantaż i wytoczenia najcięższych dział przeciwko przełożonemu.

