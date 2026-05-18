Pierwsza miłość, odcinek 4225: Nowa praca Emilki w przychodzi. Od razu wpadnie w wir niebezpiecznych zdarzeń! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4225 - piątek, 29.05.2026, o godz. 18 w Polsacie

Po zakończeniu pracy w fabryce Emilka długo nie potrafiła znaleźć dla siebie miejsca. Musiała się zwolnić, bo dalsze plotki i afera wokół jej rozstania z królem dżemu nie dałaby jej normalnie funkcjonować. Wcześniejsze wydarzenia i burzliwy związek z Fryderykiem (Andrzej Kłak), odkrycie jego podwójnego życia oraz huczne rozpadnięcie się relacji sprawiły, że potrzebowała całkowitej zmiany otoczenia. Nowa praca w przychodni miała być dla niej szansą na spokój i uporządkowanie życia. Czy tak się stanie? Szybko okaże się, że rzeczywistość będzie daleka od stabilizacji.

Nowa praca Emilki w przychodni w 4225 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4225 odcinku „Pierwszej miłości” Emilka już na samym początku pracy stanie się świadkiem ostrej awantury. Sytuacja wymknie się spod kontroli i przerodzi w rękoczyny, a kobieta znajdzie się w samym centrum chaosu. Zamiast spokojnego wdrożenia, od razu zostanie wrzucona w wir napięć i konfliktów.

Kulas (Marcin Sztabiński) w tajemnicy przed Anielą (Maja Wachowska) zacznie działać nad drugim podejściem do matury… Ambicje mężczyzny spotkają się z ostrym szokiem Anieli i się zacznie... To między innymi przez to sprawa Kazanowej (Elżbieta Romanowska) na chwilę zejdzie na dalszy plan, aż do momentu, gdy na telefon uruchomiony w świetlicy, używany w sprawie zaginionej, zadzwoni tajemniczy mężczyzna.

Tajemniczy telefon zwiastuje kłopoty

Ten telefon może okazać się początkiem nowych, niepokojących i niebezpiecznch wydarzeń. Czy Emilka zdoła odnaleźć się w nowym miejscu pracy, czy też przychodnia okaże się kolejnym źródłem dramatów? Jedno jest pewne, w 4225 odcinku „Pierwszej miłości” spokój znów okaże się tylko pozorny.