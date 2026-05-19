Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4224

W serialu "Pierwsza miłość" ostatnio wydarzyło się naprawdę sporo, a atmosfera w Wadlewie zrobiła się wyjątkowo gęsta. Mieszkańcy żyli plotkami o rzekomym aresztowaniu Waldka, jednak po uspokajających wyjaśnieniach policjanta Kargulewicza szybko porzucili poszukiwania i skupili swoją uwagę na współpracy Róży oraz Miry. W tym samym czasie Melka i Laura dowiedziały się o zaginięciu bezdomnego Marcinka, w czym pomagał im Piotrek sprawdzający oficjalne zgłoszenia organom ścigania. Cała sytuacja nabrała intrygującego charakteru, gdy niespodziewane zainteresowanie losem zaginionego mężczyzny przejawiła Łucja Reterska. Z kolei na stażu w placówce We-Med doszło do kolejnej ostrej konfrontacji Julity i Florka, która tak mocno wystraszyła ich pacjentkę, że Marek zdecydowanie zażądał usunięcia pary z dalszych praktyk. Po tak burzliwych zdarzeniach czas przekonać się, jakie wyzwania postawi przed postaciami kolejny dzień w serialu.

"Pierwsza miłość" odc. 4224 - streszczenie

Relacja Bartka i Ilony rozwija się w najlepsze, jednak czeka ich moment próby podczas niespodziewanego natknięcia się na Emilkę. Bartek, chcąc uniknąć niezręczności, przedstawia swoją ukochaną jedynie jako koleżankę z pracy. W tym samym czasie Janek odwiedza Lilkę oraz Polę, która świętuje właśnie swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji do dziewczynki trafia paczka pełna zabawek i ubrań od anonimowego nadawcy, choć Lilka błędnie zakłada, że za prezentem stoi Kinga. W We-Medzie pojawia się Marcin Kochański, ojciec Floriana, który jako zastępca dyrektora Izby Lekarskiej próbuje interweniować w sprawie usunięcia syna z praktyk. Podczas gdy Grażyna stara się uspokoić sytuację, Kacper pozostaje nieugięty w kwestii zasad etyki, a sam Florian składa Julicie nieoczekiwaną propozycję współpracy.

"Pierwsza miłość" odc. 4224 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami mieszkańców Wrocławia i Wadlewa powinny zarezerwować sobie czas po południu. Warto zasiąść przed ekranem, aby sprawdzić, jak Bartek wybrnie z kłamstwa oraz czy interwencja w klinice przyniesie zamierzony skutek. Stacja przygotowała emisję w swoim stałym paśmie, co ułatwi śledzenie perypetii ulubionych postaci. To dobry moment, by dowiedzieć się, kto tak naprawdę wysłał urodzinowy prezent dla małej Poli. Odcinek 4224 serialu "Pierwsza miłość" zostanie wyemitowany 26 maja 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie kanału Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ta produkcja towarzyszy nam już od 2004 roku, pozwalając zżyć się z bohaterami mieszkającymi we Wrocławiu oraz w urokliwym Wadlewie. Przez te wszystkie lata obserwowaliśmy romanse, zdrady i trudne życiowe wybory, które przeplatają się z wątkami komediowymi czy sensacyjnymi. Serial nie boi się poruszać istotnych problemów społecznych, dzięki czemu losy Marysi i Kingi są nam tak bliskie. Całość tworzy unikalną mieszankę, która sprawia, że popołudnia z tym tytułem nigdy się nie nudzą. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)