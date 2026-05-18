„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4223

W Wadlewie rozchodzi się wieść, że Kargulewicz znowu aresztował Waldka. Policjant zapewnia, że Waldek nie jest o nic oskarżony, jednak mieszkańcy wsi wiedzą swoje i powoli wykruszają się z bezprzedmiotowych poszukiwań. Nieoczekiwana współpraca Róży i wójtki Miry na nowo przykuwa ich uwagę.

Melka i Laura dowiadują się o zaginięciu Marcinka, znajomego bezdomnego. Piotrek pomaga im sprawdzić czy ktoś w ogóle zgłosił sprawę organom ścigania – jeśli nie, nikt go nie szuka. Niespodziewanie wyjątkowe zainteresowanie tematem przejawia… Łucja Reterska.

Julita i Florek kolejny raz wchodzą sobie w drogę na praktykach. Przepychanki, epitety i podbijanie stawki coraz bardziej szokującymi diagnozami przerażają pacjentkę, którą mieli otoczyć opieką. Kierujący praktykami Marek ma dość – kategorycznie żąda usunięcia ich ze stażu w We-Medzie. W takiej sytuacji Florian decyduje się wytoczyć najcięższe działa…

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4224

Związek Bartka z Iloną rozkwita. Jednak gdy przypadkiem spotykają Emilkę, Bartek przedstawia Ilonę jako swoją koleżankę z pracy. Czy to znaczy, że wciąż jeszcze dopuszcza możliwość powrotu do swojej byłej? I co na to Emilka?

Janek odwiedza Lilkę i Polę, która właśnie obchodzi pierwsze urodziny. Anonimowy nadawca przysyła Poli wielkie pudło wypchane zabawkami i ubrankami. Lilka z miejsca obstawia Kingę; jest zła, bo nie potrzebuje hojności od osoby, przez którą ma kuratora na karku. Ale Kinga o prezencie nic nie wie. Kto więc nadał tajemniczą paczkę?

Do We-Medu przybywa Marcin Kochański, ojciec Floriana i zastępca dyrektora Okręgowej Izby Lekarskiej, by interweniować w sprawie wyrzucenia syna z praktyk. Grażyna, bojąc się, że Kochański może zniszczyć klinikę jednym telefonem, próbuje załagodzić konflikt, Kacper zaś twardo broni zasad etyki lekarskiej. Tymczasem Florian proponuje Julicie ciekawy układ…

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4225

Julka nie przestaje myśleć o swoim ojcu – chciałaby go lepiej poznać, porozmawiać z nim. Poruszona jej prośbą Marysia pyta Kacpra, czy można byłoby zorganizować takie spotkanie. Kacper, powołując się na rzekomą konsultację z terapeutką Pawła, odradza ten pomysł, twierdzi, że były Marysi nie doszedł jeszcze do siebie, miewa napady agresji… Jak długo uda mu się odwlekać nieuniknione?

Radek ma wyrzuty sumienia, że nie wstawił się za Julitą podczas afery z praktykami. Proponuje jej, by oficjalnie wrócili do siebie i zamieszkali znów razem. Julita niczego bardziej nie pragnie, równocześnie jednak coraz bardziej wikła się z Florkiem w układ, który zaczyna jej przynosić realne korzyści.

W Wadlewie życie powoli wraca do normy: Emilka rozpoczyna pracę w przychodni i już pierwszego dnia jest świadkiem kłótni połączonej z rękoczynami; Kulas w tajemnicy przed Anielą robi drugie podejście do matury… Sprawa Kazanowej schodzi na dalszy plan. Do czasu, kiedy na telefon uruchomiony w świetlicy w celu zbierania ewentualnych informacji o zaginionej, dzwoni pewien mężczyzna.

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4226

Angelika odwiedza ojca, by uprzedzić go, że na rozprawie rozwodowej będzie zeznawać na korzyść matki. Reakcja Bolesława jest zaskakująca. Tymczasem na rozwód Olszewskich czeka z niecierpliwością także Świder z grupą kiboli – mają w tym swój żywotny interes. Zaczynają jednak podejrzewać, że sprawa może nie pójść po ich myśli.

Marta znajduje wśród rzeczy Szymona tajemniczą listę. Szymon wypiera się jej autorstwa i zbywa temat. Jednak charakter Marty nie pozwala jej tak łatwo odpuścić. Dokąd ją to zaprowadzi?

Wadlewska policja sprawdza trop, który dostała na awaryjny telefon i niechcący wywołuje burzę. Udaje im się ustalić jedynie, że Miron – nastoletni syn Zenka z niepełnosprawnością intelektualną – jest bardzo silny, bardzo przywiązany do swoich zabawek i mocno przeżywa poszukiwania Kazanowej. Ale czy faktycznie wie coś o jej zaginięciu?

„Pierwsza miłość” – streszczenie odcinka 4227

Radek szykuje dla Julity obiad i robi jej miejsce w szafie. Jest zakochany i gotowy na nowy rozdział. Ona tymczasem dostaje propozycję, której żaden aspirujący lekarz nie powinien odrzucać. Serce mówi jedno, ambicja zawodowa drugie. Julita zaś ma nadzieję pogodzić obie te rzeczy.

Seweryn dowiaduje się, że policja nie odnalazła żadnego śladu Kazanowej w Niemczech, skąd otrzymywał wysyłane rzekomo przez nią pocztówki. Krojewicz czuje się zagubiony, nie wie już, w co wierzyć. Tymczasem nadawca pocztówek może być bliżej niż ktokolwiek przypuszcza…

Paweł przyprowadza do domu psa. Nie chce powiedzieć, do kogo należy zwierzę, a adresatkę z obroży wyrzuca do śmietnika. Zaniepokojony Janek wyciąga ją i razem z Arturem przeprowadza własne śledztwo. To, co odkryją, okaże się nad wyraz niepokojące.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Pierwsza miłość” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00 w Polsacie. Kolejne odcinki 4223-4227 zostaną wyemitowane w dniach 25-29 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online na platformie Polsat Box Go.

Odcinek 4223 - poniedziałek, 25 maja

- poniedziałek, 25 maja Odcinek 4224 - wtorek, 26 maja

- wtorek, 26 maja Odcinek 4225 - środa, 27 maja

- środa, 27 maja Odcinek 4226 - czwartek, 28 maja

- czwartek, 28 maja Odcinek 4227 - piątek, 29 maja

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Michał Koterski (jako Henryk „Kaśka” Saniewski)

Patryk Pniewski (jako Krystian Domański)

Wojciech Błach (jako Michał Domański)

Ewa Jakubowicz (jako Amelia Reterska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Malczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Marek Siudym (jako Edward Stryjeński)

Magdalena Wieczorek (jako Kalina Korzeniowska)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Filip Gurłacz (jako Oskar Korzeniowski)

Honorata Witańska (jako Marta Andruszkiewicz)

Tomasz Oświeciński (jako Fabian Tomczak)

Przemysław Sadowski (jako Jakub Wenerski)

Katarzyna Maciąg (jako Laura Kowalik)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Delfina Wilkońska (jako Lucyna Bochenek)

Anna Jarosik (jako Barbara Sośniak)

Jowita Budnik (jako Paulina Sawicka)

Waleria Gorobets (jako Iga Sawicka)

Krystian Wieczorek (jako Adam Biernacki)

Alan Andersz (jako Alan Korzeniowski)

Dariusz Wieteska (jako Arkadiusz Wolak)

Łukasz Garlicki (jako Emil Bursztyński)

Sylwia Sokołowska (jako Liliana Błocka)

Kamilla Baar (jako Sandra Kubicka)

Olga Bończyk (jako Izabela Nowaczyk)

Aleksandra Szwed (jako Melisa)

Julia Kamińska (jako Maja)

Rafał Królikowski (jako Marcin Kochański)