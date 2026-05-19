Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4218

Ostatnio w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane losy mieszkańców słynnej ulicy przybrały wyjątkowo dramatyczny obrót. Po zdemaskowaniu bolesnych kłamstw Kaliny doszło do nagłego zniknięcia Tadeusza, a przerażona dziewczyna kazała Łukaszowi uciekać z miasta przed czyhającym pod domem z nożem Zakościelnym. W szpitalu Eliza odbiła się od ściany przy próbie uzyskania wieści o stanie zdrowia Bartka, natomiast Bogdan próbował nakłonić Juniora do odwiedzenia matki. Jarek zupełnie zapomniał o rozsądku i po spotkaniu biznesowym spędził noc z nowo poznaną blondynką. Nie zabrakło też spięć u Ziębów, gdzie Włodek namawiał Romana i Honoratę do dłuższego pobytu, tuż przed tym, jak roztrzęsiona Monika wpadła do baru i wyładowała na ojcu swoją złość. Czas przekonać się, jak dalej potoczą się te wszystkie poplątane wątki.

"Na Wspólnej" odc. 4218 - streszczenie

Remigiusz decyduje się na odważny krok i oświadcza się Brygidzie, która bez wahania przyjmuje zaręczynowy pierścionek. Radość młodych kontrastuje z zakulisowymi działaniami ich matek, które planują sprzedaż firmy należącej do Bożydara. Milena stara się przekonać Jolantę do współpracy, oferując jej bardzo korzystną prowizję za pomoc w transakcji. Matka Brygidy wpada na pomysł wykorzystania rzekomych duchów przodków, aby zmanipulować ojca Remka i skłonić go do pozbycia się przedsiębiorstwa. W tym samym czasie Zakościelni odchodzą od zmysłów z powodu zaginięcia Tadeusza, którego Żbik odnajduje pijanego przed domem Łukasza. Kalina próbuje zastraszyć Kasię, jednak jej plany zostają pokrzyżowane przez nagłe pojawienie się Anety. Jarek, po nocy spędzonej z klientką, szuka ucieczki u swojego syna, natomiast Eliza odwiedza Bartka w szpitalu po jego operacji. Kobieta wyznaje mu, że jej mąż chce rozwodu, ale ona zamierza ratować małżeństwo, choć jednocześnie potwierdza Wichrowskiemu, że nadal jest dla niej bardzo bliski.

"Na Wspólnej" odc. 4218 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji od lat są przyzwyczajeni do stałych pór emisji, co pozwala im regularnie śledzić perypetie mieszkańców słynnej ulicy. Każdy kolejny wieczór przynosi nowe rozwiązania wątków, które rzucają nowe światło na relacje między sąsiadami. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń z życia rodziny Brzozowskich i ich przyjaciół, warto odpowiednio wcześniej zaplanować sobie czas przed telewizorem. Najnowszy epizod pojawi się w ramówce stacji w ostatnim tygodniu maja. Premiera "Na Wspólnej" o numerze 4218 odbędzie się 26 maja 2026 o godzinie 20:15 na kanale TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Ten serial to od wielu lat jeden z ulubionych punktów w wieczornym programie wielu osób, a wszystko zaczęło się od grupy wychowanków domu dziecka. Przez lata mogliśmy patrzeć, jak przyjaźń Michała, Andrzeja, Basi i Weroniki staje się fundamentem dla wielopokoleniowych rodzin Ziębów czy Hofferów. Kamienica przy ulicy Wspólnej stała się dla nich wspólną przystanią, w której więzy przyjaźni okazują się często silniejsze niż te krwi. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co słychać u waszych ulubieńców, koniecznie włączcie telewizory przy okazji nadchodzącej emisji. W serialu występują:

Bożena Dykiel (jako Maria Zięba)

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)