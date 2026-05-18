Na Wspólnej, odcinki 4219-4220. Czerski walczy o życie w szpitalu, a Ola idzie na randkę ze Zduńskim

Dramat Czerskiego 4219 odcinku w "Na Wspólnej"

W 4219. odcinku "Na Wspólnej" Mariusz będzie przygotowywał się do kluczowego spotkania z Nowińskim. To mściwy klient, przez którego kariera, a nawet życie Czerskiego, zawisły na włosku.

Zakościelny podkreśli stanowczo, że Mariusz nie może pozwolić sobie na żaden błąd. Od sukcesu tego spotkania zależy cała jego prawnicza przyszłość. Niestety, prawnik nigdy nie pojawia się w kancelarii. Jego matka zaczyna odchodzić od zmysłów, szukając syna. Okazuje się, że mężczyzna ponownie stracił przytomność i został przewieziony do szpitala. Możliwe, że jego ostatnie problemy miały tło zdrowotne i sprawa jest znacznie poważniejsza, niż wszyscy przypuszczali.

Zduński w 4220 odcinku "Na Wspólnej" zaprosi Olę na randkę

W 4220. odcinku "Na Wspólnej" Mariusz, będąc w poważnym stanie, spróbuje skontaktować się z żoną w rzadkiej chwili przytomności. Ola jednak odrzuci jego starania. Uzna, że mąż po prostu znów jest pijany, i nieświadoma powagi sytuacji, zakończy połączenie. Następnie pójdzie na randkę ze Zduńskim. Przystojny klient zabierze ją do restauracji, używając pretekstu, że planuje kupić ten lokal i potrzebuje jej porady prawnej.

Streszczenie odcinka 4219 "Na Wspólnej"

Mariusz znowu trafia do szpitala. Zakościelny przypomina mu o spotkaniu z Nowińskim, którego sprawę wcześniej zepsuł. To dla Czerskiego sprawa życia i śmierci. Prawnik jednak nie dociera do biura, znów mdleje i ląduje w szpitalnej sali. Matka Mariusza bezskutecznie puka do jego drzwi. W międzyczasie Weronika informuje Monikę, że adwokat dziewczyny napadniętej przez Kajetana złożył oskarżenie, co komplikuje sytuację Damiana. Dziedzic zastrasza młodego policjanta, podejrzewając go o kradzież telefonu Cieślika. Sławek śledzi Zenka i odkrywa, z kim spotyka się złodziej. Igor próbuje rozwikłać kilka spraw jednocześnie. Spotyka się z matką dziewczyny, która oskarża Damiana. Kobieta utrzymuje, że jej córka nie zna żadnego senatora. Nowak odkrywa romans Sandry ze swoim szefem. Tymczasem Julka urywa się z lekcji i odwiedza Leona, a później wraca do domu pod wpływem narkotyków.

Streszczenie odcinka 4220 "Na Wspólnej"

Czerski, odzyskując na moment świadomość, przypomina sobie numer do Oli i dzwoni z telefonu lekarza. Mówi jednak na tyle niewyraźnie, że żona bierze go za pijanego i odkłada słuchawkę. Zduński zaprasza ją na kolację, twierdząc, że potrzebuje jej prawniczej oceny restauracji, którą zamierza kupić. Sandra rządzi w redakcji twardą ręką. Smolny ze zdumieniem dowiaduje się, że Gwiazda mianował Smoczyńską jego zastępczynią pod nieobecność zawieszonego Igora. Krzysztof jednak skutecznie gasi entuzjazm Sandry. Igor spiera się z córką o jej wagary, a ta ucieka do Leona, który częstuje ją tajemniczymi pigułkami. Basia i Krzysztof są rozczarowani postawą Andrzeja, który nie pojawił się na parapetówce u syna. Kiedy były mąż w końcu zjawia się u nich i tłumaczy się w pokrętny sposób, Smolna zarzuca mu brak zainteresowania dziećmi, przypominając, że nie zna nawet swojej synowej ani wnuczki.

