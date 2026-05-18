M jak miłość, odcinek 1936: Agnes wyjawi Marysi bolesną tajemnicę w finale sezonu. Nie przestanie myśleć o Pawle i jego synu

"M jak miłość" odcinek 1936 ostatni przed wakacjami - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatni 1936 odcinek "M jak miłość" będzie tylko potwierdzeniem, że bliska relacja Agnes i Pawła doczeka się kontynuacji, ale dopiero w następnym sezonie jesienią. Po powrocie Zduńskiego do Warszawy z każdym dniem Agnes będzie coraz bardziej tęsknić za Antosiem (Mikołaj Jankowski). Przez wiele tygodni zastępowała synowi Pawła zmarłą mamę Frankę (Dominika Kachlik) i teraz dojdzie do wniosku, że opieka nad małym Antkiem to najlepsze, co mogło ją spotkać. Szczególnie po diagnozie jaką usłyszała, że nigdy nie urodzi własnego dziecka.

Koniec sezonu "M jak miłość". Agnes nie zapomni o Pawle i jego synu

W finale sezonu "M jak miłość" Agnes będzie cały czas myśleć o Pawle i Antosiu, ale póki co utrzymają tylko kontakt telefoniczny. Zduński dojdzie do siebie po chorobie, skupi się na pracy, a córka Artura na pacjentach w przychodni. Po kolejnej rozmowie z Pawłem przez telefon Agnes zrozumie, że przedłużająca się rozłąka z chłopcem stanie się dla niej nie do zniesienia.

Smutne wyznanie Agnes w finale sezonu "M jak miłość". Nigdy nie będzie miała dziecka

Właśnie wtedy w ostatnim 1936 odcinku "M jak miłość" Marysia usłyszy z ust Agnes wyznanie, który rzuci zupełnie nowe światło na więź łączącą ją z Antosiem. Przyzna, że traktuje syna Pawła jak własne dziecko, kocha Antosia i nie wyobraża sobie już bez niego życia, bo sama nigdy nie zajdzie w ciążę, nie zostanie matką. Poruszona Rogowska jeszcze bardziej doceni zaangażowanie Agnes w pomoc Pawłowi i jego synowi. Nie podejrzewając nawet, że w grę wchodzą też inne uczucia...

Tym samym na koniec sezonu "M jak miłość" Marysia, tak jak wcześniej Paweł, pozna bolesną tajemnicę Agnes, która nigdy nie będzie miała własnego dziecka. Mimo że lekarka z Niemiec była u najlepszych specjalistów, to wszyscy są zgodni, że jest bezpłodna i nie założy rodziny, o której tak bardzo marzy.

M jak miłość. Paweł dzięki Agnes i całej rodzinie zacznie nowe życie bez Franki