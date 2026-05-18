Agnes odejdzie z M jak miłość? Amanda Mincewicz teraz zagra w innym serialu - ZDJĘCIA

Co z Agnes w "M jak miłość"? Czy będzie w następnym sezonie jesienią?

Agnes miała mocne wejście do "M jak miłość" na początku obecnego sezonu we wrześniu zeszłego roku. Zburzyła spokój w domu Mostowiaków w Grabinie, ale teraz nikt sobie nie wyobraża sobie tej rodziny bez córki Artura Rogowskiego (Robert Moskwa).

Lekarka z Niemiec, córka nieżyjącej Elsy, ukochanej Artura ze studenckich czasów, to szczera, opiekuńcza dziewczyna z dobrymi intencjami, która pomogła Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Pawłowi (Rafał Mroczek) w najgorszym czasie po śmierci Franki (Dominika Kachlik).

W ostatnich odcinkach "M jak miłość" to Agnes zastąpiła matkę synowi Pawła, zatroszczyła się o Marysię, która w pewnym momencie nie dawała już sobie rady z opieką nad wnukiem Antosiem (Mikołaj Jankowski). Wreszcie, córka Artura czujnie przygląda się jego niebezpiecznej znajomości z Joanną (Dominika Sakowicz) i ma odwagę w interweniować, widząc, że Rogowski kompletnie zgłupiał na punkcie młodziutkiej lekarki.

Nie ma wątpliwości, że w następnym sezonie "M jak miłość" wątek Agnes się rozwinie. Nie tylko w związku z Pawłem, ale także przy okazji zdrady Artura, która zagrozi jego małżeństwu z Marysią. To oznacza, że Amanda Mincewicz zostanie w hitowym serialu TVP na dłużej.

Amanda Mincewicz zagra nową rolę w serialu Polsatu "Pierwsza miłość"

Nie zmienia to faktu, że niemiecko-polska 31-letnia aktorka właśnie dołączyła do obsady serialu "Pierwsza miłość". Na swoim profilu na Instagramie Amanda Mincewicz pokazała zdjęcie zza kulis produkcji Polsatu we Wrocławiu, w lekarskim stroju, więc wygląda na to, że w "Pierwszej miłości" także będzie lekarką. Póki co, nie wiadomo kim okaże się nowa bohaterka i z czyim wątkiem będzie powiązana. Wszystko wyjaśni się w kolejnym sezonie "Pierwszej miłości" jesienią.

M jak miłość. Paweł dzięki Agnes i całej rodzinie zacznie nowe życie bez Franki

