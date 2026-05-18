M jak miłość. Anita w ciąży w nowym sezonie! Ustalą z Kamilem, że będą mieli dziecko

Ciąża Anity w nowych odcinkach "M jak miłość"

Temat ciąży i dziecka Anity i Kamila pojawi się jeszcze przed zakończeniem obecnie trwającego sezonu "M jak miłość". To Gryc nagle poczuje, że musi na poważnie porozmawiać z partnerką o powiększeniu rodziny. Takie myśli przyjdą mu do głowy dopiero po odwiedzeniu Zduńskich na Deszczowej w 1934 odcinku "M jak miłość". Prawnik pojedzie pomóc przyjaciołom i zajmie się dziećmi Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek). Początkowo zbagatelizuje ilość obowiązków i możliwe zamieszanie. Mocno się zdziwi, kiedy na chwilę wejdzie w buty ojca gromadki dzieci. Ten czas skłoni go do refleksji nad własnymi wyborami oraz relacjami rodzinnymi.

Anita i Kamil będą mieli dziecko w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Skoro temat powiększenia rodziny pojawi się jeszcze w 1936 odcinku "M jak miłość", czyli przed przerwą wakacyjną, można spodziewać się kontynuacji tego wątku w nowych odcinkach. Kamil zdąży podzielić się z partnerką swoją refleksją na temat powiększania rodziny, a Laskowska wyda się najpierw bardzo zaskoczona, a potem szczęśliwa. Przypomnijmy, że chociaż kocha Polę (Hanna Nowosielska), nie jest jej mamą. Dziewczynka to córka Kamila oraz Weroniki (Ewelina Kudeń-Nowosielska), którą Laskowska tylko się opiekuje i wspiera.

Nowy wątek ciąży Anity w "M jak miłość"

Można się spodziewać, że scenariusz na nowy sezon "M jak miłość" zakłada rozwój wątku starania się Anity i Kamila o dziecko. Czy wkrótce powitają na świecie członka rodziny? Na to pytanie odpowiedź padnie dopiero po wakacjach 2026. Widzowie przekonają się, czy Anita i Kamil zostaną rodzicami. Wszystko wskazuje na to, że podejmą tę ważną próbę i zaczną starać się o wspólne potomstwo. To z pewnością będzie emocjonujący czas dla tej dwójki.