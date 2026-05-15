Na Wspólnej, odcinki 4217-4218: Zrozpaczony Tadek chwyci za nóż. Darek zdoła go ocalić? - ZDJĘCIA

Zaskakujące zwroty akcji w serialu "Na Wspólnej"

Czekają nas emocjonujące chwile w odcinkach 4217 i 4218 "Na Wspólnej". Wreszcie nadejdzie moment rozliczenia za oszustwa i manipulacje, których dopuściła się Kalina (Katarzyna Gałązka). Niestety, radość widzów może zostać przyćmiona przez zachowanie Tadka (Jakub Pruski), który całkowicie straci kontrolę nad sobą.

Tadek w 4217 odcinku "Na Wspólnej" przygotuje krwawą zemstę. Chce śmierci Łukasza

W 4217. odcinku Darek (Michał Mikołajczak) oraz Kasia (Julia Chatys) będą świętować sukces po zdemaskowaniu Kaliny. Z kolei oszustka spotka się z Łukaszem (Damian Pelc). Najpierw ostro zgani go za zepsucie planu i pozwolenie, by jej przeciwnicy poznali prawdziwą tożsamość Kamy (Faustyna Kazimierska). Następnie ostrzeże wspólnika przed Tadkiem. Szybko wyjdzie na jaw, że jej strach jest uzasadniony – Zakościelny z nożem w dłoni zaczai się na dawnego przyjaciela.

Czy Darek w 4218 odcinku "Na Wspólnej" znajdzie brata, by zapobiec tragedii?

Jak wynika z doniesień Radia Eska, w odcinku 4218 "Na Wspólnej" do gry wejdzie Darek. Kasia zaalarmuje go, że Tadek może chcieć pomścić krzywdy na Łukaszu i Kalinie. Po interwencji ojca, Żbik wyruszy na poszukiwania brata i odnajdzie go w opłakanym stanie – pijanego i całkowicie załamanego. Czy uda się uniknąć najgorszego? Przekonamy się w kolejnych epizodach.

Streszczenie 4217 odcinka "Na Wspólnej" (emisja 25.05.2026)?

Czy Tadek zabije kochanka Kaliny?! Rodzina Zakościelnych jest przerażona – po odkryciu prawdy Tadeusz znika. Kalina natomiast odnajduje Łukasza, obwiniając go za to, że nie uciszył Kamy, i każe mu uciekać z Warszawy przed zemstą Tadka. Młody Zakościelny faktycznie czatuje przed jego domem z naostrzonym nożem w samochodzie!

Tymczasem rodzina Bergów przechodzi kryzys. Eliza nie może uzyskać informacji o stanie Bartka, ponieważ nie jest z nim spokrewniona. Załamany Wichrowski czeka na operację, nie widząc sensu życia. Bogdan namawia Juniora do odwiedzin u matki i Hani. Z kolei Jarek, podczas spotkania z piękną blondynką, ulega jej urokowi i ląduje z nią w łóżku. Roman i Honorata szukają nowego mieszkania, by nie obciążać Włodka, ale Zięba chce wyjechać do Hiszpanii, by namówić Marię do powrotu. Gdy Kajetan szuka biletów lotniczych dla dziadka, do baru wpada Monika i wyładowuje swoją złość na Włodku.

Streszczenie odcinka 4218 "Na Wspólnej" (emisja 26.05.2026 )

Remigiusz nieoczekiwanie oświadcza się Brygidzie! Kobieta jest wzruszona i szczęśliwa. Jej matka wraz z matką Remka knują, jak przekonać Bożydara do sprzedaży rodzinnej firmy. Milena oferuje Jolancie duży procent od zysku. Matka Brygidy chce do tego wykorzystać duchy rodziny Bożydara! Tymczasem Darek odnajduje pijanego Tadka w pobliżu mieszkania Łukasza, po tym jak Kasia zasugerowała, że brat szuka zemsty. Kasię z kolei zastrasza Kalina, ale nieoczekiwanie pojawia się Aneta. Kalina jest w szoku widząc współpracę obu kobiet Darka. Jarek budzi się u boku klientki, po czym ucieka, tłumacząc się opieką nad synem. Eliza odwiedza Bartka po operacji i informuje go, że Jarek zażądał rozwodu. Oświadcza, że musi ratować małżeństwo, ale zapewnia Wichrowskiego, że zawsze będzie go kochać.

