Barwy szczęścia. Lucyna i Wilk będą świętować w nowym sezonie! Zniszczą Pyrków i przejmą ich dom za bezcen? - ZDJĘCIA

Lucyna i Maciej znów razem w akcji w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Lucyna i Wilk nie przestaną mieszać! Zwłaszcza, gdy przez swoje intrygi i manipulacje Zwierzchowskiej uda się doprowadzić do rozłamu w rodzinie Pyrków i przeciągnąć na ich stronę Agatę i Ignacego. Siostra Huberta i jej ukochany w końcu wyprowadzą się z rodzinnego domu i kupią mieszkanie od dewelopera, z którym będzie walczył Pyrka! Ale już nie na długo?

Tym bardziej, że Hubert w końcu pozwoli Agacie i Ignacemu kupić mieszkanie od Wilka, co on od razu postanowi wykorzystać, aby upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jednak z Pyrką tak łatwo mu nie pójdzie, bo choć zjawi się na jego kolejnym spotkaniu, to tak tanio skóry nie sprzeda. Ale wtedy do akcji znów wkroczy Lucyna, która poradzi synowi, co w tej sytuacji powinien zrobić! Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej okaże się to kluczem do sukcesu?

Wielki triumf Zwierzchowskiej i Wilka w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Szczególnie, że Zwierzchowska będzie już naprawdę zmęczona szkodzeniem Pyrkom. I nic dziwnego, gdyż nie tylko będzie rozwalać w niej relacje rodzinne, wszystkich ze sobą kłócąc, ale także będzie rozwalać dom od środka od zalań, po kradzieże dokumentów aż do pożaru. I wtedy poradzi synowi, aby dalej wykupywał mieszkańców ulicy Zacisznej, to w końcu i Pyrkowie mu się ugną. Ale czy tak faktycznie się stanie?

Bardzo możliwe, bo Adam Szczyszczaj już pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wspólnym filmikiem z Grażyną Zielińska, na którym widać jak Wilk i Lucyna triumfują, a radości nie ma końca! Na nagraniu królują złowrogie i nieszczere uśmiechy matki i jej syna, który na dodatek dumnie pręży klatę w geście zwycięstwa. Czy to zatem oznacza, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej to oni będą w końcu górą?

Co stanie się z Pyrkami w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Lucyna i Wilk dokończa dzieła, wykończą Pyrków i przejmą ich rodzinny dom za bezcen? Czy Maciej wykupi całą ulicę Zaciszną i poprowadzi przez nią drogę do swojego nowo budowanego osiedla?

Co w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej stanie się z Hubertem, Asią (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Emilem (Artem Malaszczuk)? Czy będą mieli, gdzie się podziać?Odpowiedzi na te pytania poznamy w kolejnych odcinkach!

