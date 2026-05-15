Barwy szczęścia, odcinek 3381: Osiemnastka Ewy ze zdradą w tle! Romeo posądzi ją o najgorsze - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3381 - piątek, 15.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Osiemnastka Ewy w 3381 odcinku "Barw szczęścia" będzie sprawdzianem jej uczuć do Romea. Mimo że Walawska nie da Włochowi żadnego powodu, aby zwątpił w jej miłość, to jednak w dniu urodzin odezwie się do niej Aleks, który nie pozostawi żadnych wątpliwości, że wciąż kocha Ewę i nigdy nie pogodzi się z tym, że ona jest z innym! A w dodatku Romeo zajął miejsce Aleksa w jego własnym domu i stał się drugim synem Aldony (Elżbieta Romanowska) i Borysa (Jakub Wieczorek).

Ewa na 18. urodziny dostanie od Aleksa romantyczny filmik w 3381 odcinku "Barw szczęścia"

O poranku w 3381 odcinku "Barw szczęścia" Romeo obudzi Ewę telefonem z życzeniami, bo będzie chciał pierwszy życzyć jej wszystkiego najlepszego, cudownego życia z nim u boku z okazji 18. urodzin. Jak podaje światseriali.interia.pl o Ewie będzie też pamiętał Aleks, który wyśle jej romantyczny filmik z wyznaniem miłości.

- Widzę, że mam konkurencję - zażartuje Romeo, ale wcale nie będzie mu do śmiechu! Zabierze Ewę na spacer, bo przygotuje dla niej urodzinową niespodziankę.

Impreza urodzinowa Ewy z podejrzeniami Romea w 3381 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Ewa i Romeo w 3381 odcinku "Barw szczęścia" wejdą do skate shopu Wiktora (Grzegorz Kestranek), powitają ich wystrzały konfetti i głośne "Sto lat". Okaże się, że Włoch na imprezę urodzinową swojej dziewczyny zaprosi wszystkich jej przyjaciół.

- I tak ci tego nie daruję... Mieliśmy być dzisiaj tylko we dwoje - Ewa będzie zaskoczona i wzruszona takim gestem ukochanego. - Będziemy we dwoje przez całe życie - obieca Romeo.

Nastrój Włocha popsuje jednak Aleks, który w 3381 odcinku "Barw szczęścia" przekaże Ewie w prezencie urodzinowym jej piękne zdjęcie. Do końca imprezy Romeo będzie się zadręczał myślami, co Ewa czuje do Aleksa, czy ta miłość należy już do przeszłości.

Barwy szczęścia. Taki prezent Ewa dostanie od babci na 18. urodziny. To pamiątka po matce