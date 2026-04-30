Barwy szczęścia, odcinek 3385: Błyskawiczny ślub Bruna i Karoliny w Las Vegas. Ostro zaszaleją ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3385 - czwartek, 21.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Wyjazd Stańskiego i Karoliny do Stanów Zjednoczonych od początku będzie pełen napięcia i niedopowiedzeń. Jeszcze przed podróżą, Bruno zacznie porządkować sprawy zawodowe i wywrze presję na Justinie (Jasper Sołtysiewicz), by przekazał swoje obowiązki Kajtkowi (Jakub Dmochowski) w zamian za wysoką premię. Nie będzie jednak świadomy, że Różańska w tym czasie szykuje kolejną intrygę, która może odbić się na jego planach.

Zamieszanie wokół wyjazdu Bruna i Karoliny do Las Vegas

Gdy w 3383 odcinku "Barw szczęścia" Karolina i Bruno dotrą do Las Vegas, szybko dadzą się ponieść atmosferze miasta. Wspólne chwile, zabawa i oderwanie od codziennych problemów sprawią, że ich relacja nabierze nowej dynamiki. To właśnie tam, wśród neonów i emocji, Bruno zdecyduje się na odważny krok.

Szybki ślub Bruna i Karoliny w 3385 odcinku "Barw szczęścia"

W 3385 odcinku "Barw szczęścia" padnie propozycja ślubu „tu i teraz”, bez długich przygotowań i planowania. Dla Karoliny będzie to ogromne zaskoczenie, z jednej strony romantyczne i porywające, z drugiej budzące wątpliwości, czy tak ważną decyzję można podjąć pod wpływem chwili.

Czy Karolina zgodzi się na spontaniczny ślub w Las Vegas? A może uzna, że to krok zbyt ryzykowny, nawet jak na tak wyjątkowe okoliczności? Jedno jest pewne, decyzja, którą podejmie, wpłynie nie tylko na jej przyszłość z Brunem, ale i na to, co wydarzy się po powrocie do Polski. Szkoda tylko, że Stański nie będzie świadomy, że ukochana ma swoje za uszami i jej intrygi mogą odbić się nie tylko na związku, ale także przyszłości biznesu. Czy do ślubu zakochanych w USA naprawdę dojdzie? To wyjdzie na jaw już niebawem.