"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3381

W 3381. odcinku będziemy świadkami osiemnastych urodzin Ewy, jednak radosne świętowanie zostanie zakłócone przez zachowanie Romea. Chłopak nie potrafi ukryć swojej zazdrości, obserwując bliską relację łączącą jubilatkę z Aleksem. W tym samym czasie Broda kontynuuje poszukiwania informacji o swoim ojcu i natrafia na szokujący ślad. Okazuje się, że jego matka w przeszłości przyjęła pieniądze w zamian za obietnicę zniknięcia i całkowitego zerwania wszelkich więzi. Tymczasem u Grzelaków wybucha prawdziwy popłoch, gdy Aldona i Borys zauważają, że w suszonych grzybach znalazły się trujące lisówki. Sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ część tej niebezpiecznej partii zdążyła już trafić do pana Bogumiła.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3381. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 15 maja 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)

