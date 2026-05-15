Barwy szczęścia, odcinek 3386: Bunt Ewy i Romea! Już nie wrócą do rodziny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3386 - piątek, 22.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3386 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Romeo będą spędzać beztroski poranek w hotelu Stańskich po studniówce Włocha. Młodzi narzeczeni będą się bawić tak dobrze na imprezie, że postanowią przedłużyć ją tam sobie do rana. Tyle tylko, że przy okazji zapomną o tym fakcie poinformować swoich bliskich, przez co wzbudzą u nich poważny niepokój, ale i irytację!

Tym bardziej, że będą mijać kolejne godziny, a ani Ewa, ani Romeo nie wrócą do swoich domów. A co więcej nie będzie z nimi żadnego kontaktu, przez co zarówno Elżbieta, jak i Aldona w 3386 odcinku "Barw szczęścia" zasypią ich lawiną wiadomości!

Tak Ewa i Romeo okrutnie potraktują bliskich w 3386 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak młodzi w 3386 odcinku "Barw szczęścia" nic sobie z tego nie zrobią, a nawet zaczną się świetnie bawić kosztem zmartwionych opiekunek. Szczególnie, że nawet przez myśl im nie przejdzie, że na poważnie mogą się o nich martwić...

- One synchronizują te SMS-y? - spyta ukochaną Romeo.

- Na sto procent... I mają jakiś szósty zmysł, bo zawsze odzywają się w kluczowym momencie!... - potwierdzi Ewa, po czym odczyta na głos ich treść - „Ewa, co się dzieje? Kiedy będziesz w domu? Martwię się, daj znać.”

- U mnie to samo... - przyzna Bianchi, po czym zainteresowany zapyta - Co odpowiesz?

- Że nie wracam i zostaję z tobą na zawsze! - zapowie Walawska, czym w 3386 odcinku "Barw szczęścia" tylko dołoży oliwy do ognia.

Taką cenę zapłacą Walawska z Bianchim za swoje działania w 3391 odcinku "Barw szczęścia"!

Czy w 3386 odcinku "Barw szczęścia" Ewa faktycznie wyśle babci takiego SMS-a? Czy Walawska rzeczywiście nie wróci już do domu Żeleńskiej i postanowi zostać z ukochanym? Tylko, gdzie się podzieją, bo przecież pobyt w hotelu Stańskich wcale nie będzie darmowy, a oni nie będą dysponować za dużymi środkami finansowymi, aby móc mieszkać w nim na stałe!

Ale Ewa i Romeo znajdą i na to rozwiązanie i w tajemnicy przed bliskimi postanowią się jeszcze pobrać, aby sobie to ułatwić. Tyle tylko, że tym pogorszą sprawę, bo po ich sekretnym ślubie Grzelakowie i Żeleńska wcale nie pozwolą im zamieszkać razem! I przez to w 3391 odcinku "Barw szczęścia" młodzi małżonkowie znów znajdą się kropce!

16