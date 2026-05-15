Barwy szczęścia. Tak nowy bohater Michał wkroczy do życia Natalii i Asi w nowym sezonie! Zacznie się od koszmarnego wypadku - ZDJĘCIA

Gamou Fall dołączy do obsady "Barw szczęścia" jako kurier Michał!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach w obsadzie serialu pojawi się Gamou Fall. Tak jak już wcześniej informowaliśmy jako pierwsi aktor wcieli się w rolę kuriera Michała, którego drogi skrzyżują się z mieszkańcami osiedla pod Sosnami, a w tym oczywiście i kancelarii Natalii.

To właśnie tam widzowie po raz pierwszy zobaczą nowego bohatera, który wkroczy do "Barw szczęścia" z prawdziwym przytupem, o czym już oficjalnie poinformowała Telewizja Polska za pośrednictwem swoich profili w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie!

- Nowa twarz na Osiedlu Pod Sosnami! 🙋🏼‍♀️ Do obsady serialu Barwy Szczęścia dołącza Gamou Fall, który wcieli się w Michała - kuriera, którego trasa szybko skrzyżuje się z losami mieszkańców serialu 💃🕺 Pierwsze spotkania na planie już za nim! Michał pojawił się już u boku Joanny, granej przez Anna Gzyra-Augustynowicz, oraz Natalii, w którą wciela się Maria Dejmek ✨ @barwyszczescia.official ❤️ - skomentowano w poście.

Natalia obleje Michała w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Oprócz powitania aktora w rodzinie "Barw szczęścia", a także przedstawienia go widzom, Telewizja Polska pochwaliła się także pierwszymi ujęciami nowego bohatera, dzięki czemu zdradziła, w jaki sposób Michał dołączy do obsady! Na ZDJĘCIACH widać, jak kurier wkracza do kancelarii Natalii z listami dla Asi.

Tyle tylko, że w trakcie jego wizyty w kancelarii Zwoleńskiej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej dojdzie do koszmarnego wypadku! Wszystko przez to, że Natalia obleje go napojem! Oczywiście, wraz z Asią natychmiast ruszą na pomoc mężczyźnie. Prawniczka wyjmie chusteczki, ale niestety tym niewiele zdziała, w związku z czym Sokalska pośpieszy z czystą koszulą dla kuriera, którą on chętnie przyjmie.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Michał rozbierze się na oczach kobiet, a swoją gołą i wyrzeźbioną klatą zrobi ogromne wrażenie na prawniczce i jej sekretarce. Kurier założy koszulę od kobiet, przez co będzie istniała spora szansa, że jeszcze do nich wróci i to nie tylko w celach służbowych! Ale przede wszystkim, aby oddać koszulę bądź odwiedzić panie, którym od razu wpadnie w oko!

Natalia i Michał będą razem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

A zwłaszcza w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Natalii, bo przecież Asia będzie w szczęśliwej relacji z Hubertem (Marek Molak). W zupełnym przeciwieństwie do Natalii, która przecież będzie wolna po swoim rozstaniu z Cezarym (Marcel Opaliński)! Czy zatem tą dwójkę połączy coś więcej, a Michał będzie kolejnym mężczyzną Zwoleńskiej?

Właśnie taki scenariusz przewidują fani "Barw szczęścia", którzy zaczęli ochoczo komentować post z Michałem na Facebooku i Instagramie. In kto wie, może będą mieć rację!

- Będzie nowym chłopakiem pani adwokat 🙈😃;

- Hmm....czyżby miało go coś ❤️ połączyć z Natalią??;

- Też tak od razu pomyślałam 🙂;

- Oby był z Natalią.

