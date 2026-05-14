Nowa Natalia w Barwach szczęścia. Tak zmieni się po rozstaniu z Cezarym w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Niezwykła metamorfoza Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach u Natalii zmieni się dosłownie wszystko! Zwoleńska w końcu pozbiera się po bolesnym rozstaniu z Cezarym i zacznie zupełnie nowe życie. U prawniczki zajdzie naprawdę wiele zmian, a pierwsza będzie widoczna już w jej wyglądzie. Ale spokojnie, bo wcale się nie wcieli się w nią inna aktorka, bo to Maria Dejmek w "Barwach szczęścia" zmieni się tak, że aż trudno będzie ją rozpoznać!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej pojawi się z zupełnie inną twarzą, a dokładniej fryzurą, która kompletnie ją zmieni! A to za sprawą grzywki, która nada jej odmiennego wyglądu. Do tego stopnia, że aż trudno będzie ją rozpoznać, bo aż tak się zmieni! Ale na tym zwroty w jej życiu się nie skończą!

Co jeszcze zmieni się w życiu Zwoleńskiej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej nie tylko wygląd Natalii się zmieni! A to dlatego, że przemiany zajdą i głębiej, bo Zwoleńska rozpocznie zupełnie inne życie w nowym miejscu! I to nie tyko jeśli chodzi o mieszkanie, bo przecież jej dom z Rawiczem zostanie już sprzedany, ale także jej kancelarię, która także zmieni się nie do poznania!

Póki co nie wiadomo, czy będzie to zupełnie inne miejsce, czy może dotychczasowe przejdzie remont! Ale pewnym jest, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach także się zmieni, idąc w duchem przemian jego właścicielki. Jednak te sięgną głębiej i w tym aspekcie!

Nowy mężczyzna w kancelarii Natalii w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach w kancelarii Natalii pojawi się jeszcze nowy mężczyzna, w którego wcieli się Gamou Fall! Na oficjalnych profilach serialu na Instagramie i Faceboooku pojawiło się z odnowionego miejsca pracy Natalii, gdzie obok jej i Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) pojawia się jeszcze nowy bohater.

I fani "Barw szczęścia" już zaczęli spekulować, że z pewnością zagości on na dłużej i w życiu prywatnym Zwoleńskiej, bo przecież Sokalska będzie już zajęta! Ale czy faktycznie tak będzie, to przekonamy się już w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

- Witamy w obsadzie Gamou Fall ⭐️ #barwyszczęścia - powitała go produkcja "Barw szczęścia".

- Woow ale super 🥰 Czyżby nowy partner Natalii 🤔 ;

- Ojaaa w duecie z "Natalia" ❤️ będzie super, oby został na dłużej;

- Nowy facet Natalii ;

- No no Gamou w Barweczkach Wygrał Taniec i teraz zdobędzie Natalię .

