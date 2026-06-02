Barwy szczęścia. Najgorszy koszmar Asi spełni się w następnym sezonie? Dla jej syna Emila nie będzie miejsca w nowym domu Huberta

Kolejne kłopoty Asi i Huberta w nowym sezonie "Barw szczęścia"

Asia i Hubert dopiero co pożegnali miniony sezon "Barw szczęścia" i zapowiedzieli, że w ich wątku w odcinkach jesienią będzie się działo bardzo dużo i jeszcze długo młodzi małżonkowie nie będą mogli cieszyć się upragnionym spokojem.

Od dnia ślubu, kiedy do ich życia wkroczył Daniel, stało się jasne, że nieobliczalny ojciec Emila nie tylko będzie chciał go odzyskać, ale także nauczyć go, jak być "prawdziwym mężczyzną". Tyle tylko, że Danielowi nie można ufać. Służył w Legii Cudzoziemskiej, fascynuje się bronią, strzelaniem, podróżował długo po Afryce, nie wiadomo z kim i w jakim celu i ma coraz większy wpływ na syna.

Powrót Daniela do Asi i Emila w odcinkach "Barw szczęścia" przed wakacjami od początku nie wróżył niczego dobrego! To on wpakował Sokalską w długi, przez niego ścigali ją wierzyciele i komornik, a kiedy wiele lat temu nagle zniknął bez śladu musiała sama wychować Emila. Nawet bez wsparcia teściów. Bo matka Daniela, wredna Teresa (Izabella Olejnik), zawsze obwiniała Asię o to, co spotkało jej syna, oskarżając Sokalską, że zmarnowała mu życie.

Jakby tego było mało, w domu Pyrków pojawiła się jeszcze Lucyna Zwierzchowska (Grażyna Zielińska), która zaczęła szkodzić całej rodzinie, sprytnie manipulując Hubertem, Asią, a nawet Emilem!

Czy Emil wyprowadzi się od Asi i Huberta do ojca w następnym sezonie "Barw szczęścia"?

Sprzedaż domu Huberta w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach nie będzie jeszcze przesądzona, ale po namowach Lucyny zacznie on rozważać przyjęcie oferty Wilka. Jeśli Hubert zgodzi się zamienić swoje udziały w domu na mieszkanie na osiedlu Wilka, to może się okazać, że nie będzie tam wystarczająco miejsca dla syna Asi, a Daniel zechce to wykorzystać, kierując się "dobrem" Emila.

Nie dość, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" Asia cały czas będzie drżała ze strachu, co jeszcze odstawi Daniel, jak bardzo wpłynie na Emila, że go od niej odsunąć, to jeszcze nie da jej spokoju myśl, że po sprzedaży domu Huberta jej były partner nie cofnie się przed niczym, żeby syn zamieszkał u niego! A ponieważ Daniel nie ma ograniczonych praw rodzicielskich, Emil może zdecydować, czy chce mieszkać z ojcem czy z matką.

Kiedy "Barwy szczęścia" wrócą do TVP2 po przerwie wakacyjnej?

Nowy sezon "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej rozpocznie się dopiero na początku września. Oficjalna data premiery nie została jeszcze podana przez TVP, ale wiele wskazuje na to, że będzie to wtorek, 1.09.2026 albo dopiero poniedziałek, 7.09.2026 r.

