Barwy szczęścia. Lucyna namówi Huberta do sprzedaży domu Wilkowi! Nagła choroba pokrzyżuje plany przebiegłej matki dewelopera w następnym sezonie

Dom Pyrków własnością Wilka w nowym sezonie "Barw szczęścia"?

Początek nowego sezonu "Barw szczęścia" we wrześniu rozstrzygnie, czy Hubert przyjmie ofertę od Macieja Wilka i sprzeda rodzinny dom nieuczciwemu deweloperowi. Kolejni mieszkańcy ulicy Zacisznej zgodzą się na wykup nieruchomości przez Wilka, świadomi tego, że i tak wybuduje w tym miejscu swoje nowe osiedle i drogę dwupasmową.

Mimo że w odcinkach "Barw szczęścia" po wakacjach Hubert nadal nie będzie miał pojęcia, że Lucyna jest matką Wilka i prowadzą z nim podstępną grę, to zdziwi go trochę nagła zmiana frontu przez emerytkę. Poprosi jednak Lucynę o radę, jak powinien postąpić, bo przecież ona teraz jest współwłaścicielką domu. Nieoczekiwanie Zwierzchowska pod fałszywą troską o los całej rodziny, zacznie namawiać Huberta, żeby jak najszybciej sprzedać dom Wilkowi. Obieca mu nawet pomoc w negocjacjach z deweloperem.

Jaką decyzję ostatecznie podejmie Hubert w następnym sezonie "Barw szczęścia"? Czy Lucyna i Wilk zrealizują do końca swój przebiegły plan wykupy nieruchomości na ulicy Zacisznej pod nową inwestycję?

Niezupełnie, bo nagła choroba Lucyny w odcinkach "Barw szczęścia" jesienią pokrzyżuje ich zamiary! Co więcej, jak już podawaliśmy jako pierwsi, matka Wilka trafi do szpitala. I właśnie tam Hubert wpadnie na Wilka. Przypadek sprawi, że deweloper odwiedzi matkę w tym samym czasie, co Pyrka. Oboje będą musieli się bardzo postarać, żeby uśpić czujność Huberta i by jeszcze nie dowiedział się, co ich łączy.

Kiedy "Barwy szczęścia" wrócą do TVP2 po przerwie wakacyjnej?

Nowy sezon "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej rozpocznie się dopiero na początku września. Oficjalna data premiery nie została jeszcze podana przez TVP, ale wiele wskazuje na to, że będzie to wtorek, 1.09.2026 albo dopiero poniedziałek, 7.09.2026 r.

Barwy szczęścia. Asia i Hubert żegnają się z widzami! Nowy sezon przyniesie kolejny wstrząs u Pyrków