Barwy szczęścia. Cezary pogrąży Natalię w nowym sezonie? Majak weźmie się za żonę Rawicza - ZDJĘCIA

Aresztowany Cezary doniesie i na Natalię w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach i nad Natalią zawisną czarne chmury, w związku z aresztowaniem Cezarego? Bardzo możliwe, bo to przecież Zwoleńska zwróciła się z prywatnym błaganiem o pomoc do Kodura, aby powstrzymał Rawicza przed widzeniem z płatnym zabójcą Zastoi-Modelskiego, którym w rzeczywistości był policjant, a ich spotkanie miało być pułapką. Ale ostatecznie syn Józefiny (Elżbieta Jarosik) na nie nie dotarł, bo powstrzymał go właśnie Marcin, za co już przyszło mu słono zapłacić, gdy Cezary wydał go za złagodzenie wyroku.

Przypomnijmy, że w efekcie tego Kodur został zdegradowany i z inspektora stał się zwykłym dzielnicowym. Wówczas Marcin ostrzegł przed dalszym sypaniem Cezarego i Natalię i jak się okaże w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej będzie mógł mieć nosa, bo i w kancelarii Zwoleńskiej znów pojawi się policja!

Majak zjawi się w kancelarii Zwoleńskiej w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

Łukasz Borowski pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Marią Dejmek z planu do nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach. Na ujęciu widzimy, jak grany przez niego Majak, który zajmował się sprawą Rawicza i już wcześniej przesłuchiwał w tej sprawie Zwoleńską, znów się z nią spotka! Bardzo możliwe, że wyjdą na jaw nowe fakty, po których policjant jeszcze raz zdecyduje się porozmawiać i z żoną Cezarego.

Zwłaszcza, że wcześniej Natalia odmówiła składania wyjaśnień, ale teraz, gdyby w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Cezary i ją wydał, to wszystko mogłoby się zmienić, bo na szali zostałaby postawiona nie tylko jej dalsza kariera, ale i własna przyszłość. Szczególnie, gdyby Majak wyciągnął jeszcze i jej przeszłość, nadszarpniętą przez Oliwiera (Mikołaj Krawczyk).

Prawniczka także odpowie za pomoc Rawiczowi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Czy zatem w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach i Natalii przyjdzie odpowiedzieć za pomoc Cezaremu? Czy Zwoleńska także poniesie odpowiedzialność przez swojego męża? Czy Rawicz w końcu wyda i ją?

Tym bardziej, gdy definitywnie zakończy ona ich małżeństwo, a w jej życiu w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej pojawi się już nowy mężczyzna, kurier Michał (Gamou Fall) i to w czasie, gdy on będzie siedział w więzieniu? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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