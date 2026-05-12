Barwy szczęścia, odcinek 3391: Dramat Ewy i Romea po ślubie! Do tego posuną się ich rodziny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3391 - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3391 odcinku "Barw szczęścia" Ewa i Romeo obudzą się w hotelu Stańskich jako świeżo upieczeni małżonkowie, gotowi zacząć kolejny rozdział w swoim życiu. Młodzi zapragną ze sobą zamieszkać, aby zacząć żyć jak prawdziwa rodzina, którą dzień wcześniej oficjalnie się staną w trakcie swojego ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w obecności urzędnika i swoich świadków - Eweliny (Amelia Listwoń) i Witka (Witold Sosulski)!

I choć Walawska i Bianchi pobiorą się za plecami bliskich, to jednak w swoja noc poślubną w 3391 odcinku "Barw szczęścia" wyślą Grzelakom i Elżbiecie zdjęcie z uroczystości, czym kompletnie ich zaskoczą. Tym bardziej, że ani słowem nie zająkną się o swoich zaręczynach, a co dopiero o ślubie, który stanie się faktem bez ich wiedzy i zgody, czego im nie darują!

Ewa i Romeo nie będą mogli wspólnie zamieszkać po swoim ślubie w 3391 odcinku "Barw szczęścia"!

Zwłaszcza, że już po nocy poślubnej w 3391 odcinku "Barw szczęścia" przyjdzie im skonfrontować się z Aldoną, Borysem i Elżbietą, bo przecież świeżo upieczeni małżonkowie będą musieli wrócić do swoich domów. Jednak para ogromnie będzie liczyć na to, że po ślubie uda im się wspólnie zamieszkać. Zwłaszcza, że wcześniej właśnie taki warunek stawiała im Żeleńska, a teraz on się spełni. Ale nie będzie zmiłuj!

Szczególnie, że w 3391 odcinku "Barw szczęścia" bliscy będą mieć do nich ogromny żal, że pobrali się za ich plecami. I stąd nie zgodzą się, aby Ewa i Romeo zamieszkali ze sobą nawet po swoim ślubie, gdy formalnie będą już co prawda młodym, ale mimo wszystko, małżeństwem. Tym bardziej, że oboje będą już pełnoletni. Jednak mimo tego nie będzie im jeszcze dane stworzyć prawdziwej rodziny.

Szczęście Walawskiej i Bianchiego nie potrwa długo w 3391 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3391 odcinku "Barw szczęścia" Walawska i Bianachi przeżyją ogromne rozczarowanie po swoim ślubie, przez co radość z ich najważniejszego dnia i nocy ich życia szybko minie. Opiekunowie szybko ściągną uśmiechy z twarzy świeżo upieczonych małżonków, znów się im sprzeciwiając i robiąc pod górkę.

Ale czy w 3391 odcinku "Barw szczęścia" młodzi sobie na to pozwolą? A może i wtedy się zbuntują i postanowią zamieszkać ze sobą na przekór bliskim? Jednak czy będzie ich na to stać? Dowiemy się już niebawem!

