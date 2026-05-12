Barwy szczęścia, odcinek 3387: Renata opuści ośrodek uzależnień i odkryje szokującą prawdę. To jej nie pomoże

"Barwy szczęścia" odcinek 3387 - poniedziałek, 25.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Sytuacja Renaty od dłuższego czasu jest niezwykle trudna. Kobieta zmagała się z narastającym uzależnieniem od leków przeciwbólowych, które stopniowo wymykało się spod kontroli. W 3377. odcinku doszło do dramatycznych wydarzeń, bo Renata przedawkowała tabletki i tylko szybka reakcja Marcina Kodura (Oskar Stoczyński) uratowała jej życie. Policjant znalazł ją nieprzytomną i wezwał pomoc, co doprowadziło do hospitalizacji i pierwszych poważnych rozmów o konieczności leczenia.

Renata trafi na odwyk i wyjdzie w 3387 odcinku "Barw szczęścia"

Po tym zdarzeniu Kodur będzie próbował uświadomić ukochanej skalę problemu i doprowadzić do jej terapii. W kolejnych wydarzeniach Renata trafi do ośrodka zamkniętego, gdzie ma rozpocząć walkę z uzależnieniem. Jednak jej stan psychiczny wciąż będzie niestabilny, a decyzja o leczeniu nie przyniesie natychmiastowej poprawy.

W 3387 odcinku "Barw szczęścia" kobieta niespodziewanie opuści placówkę, co zbiegnie się w czasie z przejęciem Feel Good przez Dominikę.

Dominika przejmie Feel Godd, a Renata w szoku

Gdy Renata dowie się, że lokal został sprzedany za ogromną kwotę miliona złotych, przeżyje kolejny wstrząs. Strata miejsca, które było dla niej ważne zawodowo i emocjonalnie, stanie się dla niej bolesnym ciosem. Szczególnie, że relacje z Dominiką chyliły się ku upadkowi. Czy ukochana Sebastiana (Marek Krupski) w ogóle dopuszcza myśl, by tworzyć Feel Good razem z koleżanką? Ich przyjaźń zawisła na włosku przez dramat uzależnienia Renaty.

Choć mogłoby się wydawać, że powrót na wolność i odcięcie się od ośrodka przyniosą ulgę, w rzeczywistości sytuacja tylko się pogorszy. Renata znajdzie się w punkcie, w którym kolejne życiowe kryzysy nałożą się na jej walkę z uzależnieniem, a przyszłość stanie pod jeszcze większym znakiem zapytania.