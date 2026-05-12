Barwy szczęścia, odcinek 3382: Kajtek przejdzie na stronę Karoliny i Bruna! Wyda przed nimi Justina?

"Barwy szczęścia" odcinek 3382 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3382 odcinku "Barw szczęścia" Justin zauważy, że Karolina i Bruno przed swoim wylotem do Las Vegas zostawili na jego barkach dwie duże imprezy i wcale nie będzie z tego zadowolony. Tym bardziej, że jak podaje swiatseriali.interia.pl będą one tuż po sobie, przez co będą mu potrzebne do pracy ręce, których jednak będzie brakować. Ale dla narzeczonych nie będzie stanowić to żadnego problemu.

- W piątek studniówka, w sobotę jakieś wręczenie firmowych nagród. Każdego wieczoru po kilkadziesiąt osób - dostrzeże Justin, po czym doda, że maturzyści z pewnością zostawią po sobie niezły bajzel - Nie mam ludzi...

- To ich zorganizuj. Od tego jesteś - uzna Karolina.

- Jestem udziałowcem, a nie wyrobnikiem - zdenerwuje się Skotnicki, ale jego bunt w 3382 odcinku "Barw szczęścia" nie zrobi na narzeczonych żadnego wrażenia. Do tego stopnia, że Justin zamknie usta, odwróci się na piecie i wyjdzie.

Karolina i Bruno przekupią Kajtka w 3382 odcinku "Barw szczęścia"!

Tuż po Skotnickim w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Różańska zaprosi do gabinetu Cieślaka. Karolina już od wstępu zacznie mu słodzić, po czym złoży mu ofertę nie do odrzucenia.

- Słuchaj, chcielibyśmy wyjechać stąd dzisiaj ze spokojną głową. A tylko ty nam to gwarantujesz - zacznie Różańska.

- Ja? A Justin? - zdziwi się Kajtek.

- Justin panikuje, że nie da rady ogarnąć dwóch eventów, więc chcielibyśmy, żebyś mu pomógł - przyzna mu Bruno.

- A w razie czego może nawet przejął jego obowiązki - doda Karolina.

- Ja jestem tylko recepcjonistą... Ale... dzięki za zaufanie - ucieszy się Cieślak.

Oczywiście, w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Kajtek przystanie na propozycję Różańskiej i Stańskego. Tym bardziej, że zaoferują mu za to dodatkowe wynagrodzenie. A w zamian poproszą go tylko o jedno.

- Tylko nie mów nikomu z personelu, dobrze? - poprosi go Różańska, na co Kajtek także się zgodzi.

Cieślak wypnie się na Skotnickiego w 3382 odcinku "Barw szczęścia"!

Chwilę później w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Karolina i Bruno już będą siedzieć w samolocie do Las Vegas, gdy z Justinem skontaktuje się Oliwka. Zbrowska wyzna byłemu ukochanemu, że po odejściu od Tomka (Jakub Sokołowski) wciąż nie ma się, gdzie podziać, w związku z czym Skotnicki obieca jej pomóc.

- Cały czas szukam jakiegoś miejsca na przeczekanie - zacznie Oliwka, a Justin prędko domyśli się, że byłej ukochanej chodzi o udostępnienie jakiegoś z pokoi i obieca się tym zająć.

Od razu po rozmowie ze Zbrowską w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki uda się do Cieślaka i zapyta go, czy mają jakąś wolną jedynkę. I choć Kajtek ją znajdzie, to uzna, że wynajem pokoju Oliwce w ogóle się nie opłaci. Jednak Justin znajdzie dla niej wygodne rozwiązanie. Szczególnie pod nieobecność właścicieli. Tyle tylko, że to nie spodoba się Kajtkowi!

- Ale to się Oliwce nie opłaci - stwierdzi Cieślak.

- No właśnie chodzi o to, żeby jej nie liczyć za dobę, tylko jak za wynajem kawalerki - zasugeruje mu Justin, a gdy Kajtek zaproponuje mu, że zadzwoni do Bruna i spyta go o zgodę na udostępnienie pokoju po taniości, to Skotnicki od razu zaprotestuje - Chodzi o to, żeby nie pytać, tylko wynająć cichaczem. Wezmę to na siebie.

- To nie takie proste. Też w tym będę: wydam klucz, będę widział w systemie, wysyłał tam personel sprzątający... Karolina będzie miała pretensje, że nie zapytałem - uświadomi go Kajtek.

- Kajtek, co z tobą? Po czyjej ty jesteś stronie? - zdziwi się przyjaciel. Jak w tej sytuacji zachowa się recepcjonista? Czy zdecyduje się wydać swojego przyjaciela przed Karoliną i Brunem? A może pójdzie na układ z Justinem? Tym bardziej, że przecież będzie w tym wszystkim chodzić o jego byłą dziewczynę, którą sam tak skrzywdził? Przekonamy się niebawem!

