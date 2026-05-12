Barwy szczęścia, odcinek 3391: Ola w ciąży?! Zgłosi się do lekarza i stanie przed poważną rozmową z Justinem 

"Barwy szczęścia" odcinek 3391 - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3391 odcinku „Barw szczęścia” Ola niespodziewanie poczuje się gorzej, co zmusi ją do pilnej wizyty w gabinecie lekarskim. Jej stan od razu wywoła niepokój, zwłaszcza że w ostatnim czasie jej życie prywatne było wyjątkowo burzliwe i pełne stresu.

Ola uda się do lekarza w 3391 odcinku "Barw szczęścia". Chodzi o ciążę?

Po konsultacji Ola zdecyduje się też na szczerą rozmowę z Justinem. Czy może chodzić o to, że dziewczyna zostanie mamą? Finał sezonu "Barw szczęścia" zmierza ku końcowi, a Ola może zaskoczyć partnera poważnym wyznaniem. Ich relacja nadal będzie napięta po wydarzeniach związanych z rzekomym nagraniem zdrady, które całkowicie zachwiało jej zaufaniem do ukochanego.

Ola i Justin wciąż w kryzysie w 3391 odcinku "Barw szczęścia"

W tle widzowie będą pamiętać, że związek Oli i Justina od dłuższego czasu przechodzi poważny kryzys. Po tym, jak dziewczyna zobaczy kompromitujące nagranie z Reginą (Kamila Kamińska), uzna, że została zdradzona i zaczęła oddalać się od Skotnickiego. Mimo jego prób wyjaśnień, Ola nie będzie w stanie mu zaufać.

Możliwe problemy zdrowotne Oli wracają?

Choć pierwsze skojarzenia mogą prowadzić do ciąży, nie można wykluczyć, że złe samopoczucie Oli będzie związane z jej wcześniejszymi problemami zdrowotnymi. W przeszłości przeszła poważną operację, podczas której lekarze walczyli z uchyłkowym zapaleniem jelit oraz sepsą. Dlatego w 3391 odcinku „Barw szczęścia” jej wizyta u lekarza może oznaczać powrót dawnych komplikacji zdrowotnych.

Czy złe samopoczucie Oli okaże się ciążą, czy jednak powrotem poważnych problemów zdrowotnych? I czy rozmowa z Justinem pomoże im odbudować zaufanie po aferze z nagraniem? W 3391 odcinku „Barw szczęścia” Skotnickiego czekają poważne przemyślenia i ciężka rozmowa z dziewczyną.