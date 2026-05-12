Barwy szczęścia, odcinek 3391: Ola w ciąży?! Zgłosi się do lekarza i stanie przed poważną rozmową z Justinem 

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-05-12 10:12

W 3391 odcinku „Barw szczęścia” Ola (Michalina Robakiewicz) nagle zacznie czuć się bardzo źle i w pośpiechu zgłosi się do lekarza! Jej stan wzbudzi niepokój, a wszystko to w momencie, gdy jej związek z Justinem (Jasper Sołtysiewicz) wciąż będzie wisiał na włosku po szokującym nagraniu, które miało dowodzić jego zdrady. Czyżby tym razem chodziło o coś poważniejszego? Pojawi się możliwość, że Ola może być w ciąży!

Michalina Robakiewicz jako Ola i Jasper Sołtysiewicz jako Justin z serialu Barwy szczęścia, stojący naprzeciwko siebie w kuchni. Ola ma blond włosy z grzywką i białą koszulę, Justin ciemną koszulę. W tle kuchnia z czarnymi szafkami i obrazem. Więcej o ich relacji znajdziesz na Super Seriale.
Barwy szczęścia odc. 3263. Ola (Michalina Robakiewicz) Barwy szczęścia odc. 3266. Ola (Michalina Robakiewicz) Barwy szczęścia odc. 3273. Ola (Michalina Robakiewicz), Justin (Jasper Sołtysiewicz) Barwy szczęścia odc. 3273. Ola (Michalina Robakiewicz), Justin (Jasper Sołtysiewicz)
Galeria zdjęć 8

"Barwy szczęścia" odcinek 3391 - piątek, 29.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3391 odcinku „Barw szczęścia” Ola niespodziewanie poczuje się gorzej, co zmusi ją do pilnej wizyty w gabinecie lekarskim. Jej stan od razu wywoła niepokój, zwłaszcza że w ostatnim czasie jej życie prywatne było wyjątkowo burzliwe i pełne stresu.

Ola uda się do lekarza w 3391 odcinku "Barw szczęścia". Chodzi o ciążę?

Po konsultacji Ola zdecyduje się też na szczerą rozmowę z Justinem. Czy może chodzić o to, że dziewczyna zostanie mamą? Finał sezonu "Barw szczęścia" zmierza ku końcowi, a Ola może zaskoczyć partnera poważnym wyznaniem. Ich relacja nadal będzie napięta po wydarzeniach związanych z rzekomym nagraniem zdrady, które całkowicie zachwiało jej zaufaniem do ukochanego.

Ola i Justin wciąż w kryzysie w 3391 odcinku "Barw szczęścia"

W tle widzowie będą pamiętać, że związek Oli i Justina od dłuższego czasu przechodzi poważny kryzys. Po tym, jak dziewczyna zobaczy kompromitujące nagranie z Reginą (Kamila Kamińska), uzna, że została zdradzona i zaczęła oddalać się od Skotnickiego. Mimo jego prób wyjaśnień, Ola nie będzie w stanie mu zaufać.

Możliwe problemy zdrowotne Oli wracają?

Choć pierwsze skojarzenia mogą prowadzić do ciąży, nie można wykluczyć, że złe samopoczucie Oli będzie związane z jej wcześniejszymi problemami zdrowotnymi. W przeszłości przeszła poważną operację, podczas której lekarze walczyli z uchyłkowym zapaleniem jelit oraz sepsą. Dlatego w 3391 odcinku „Barw szczęścia” jej wizyta u lekarza może oznaczać powrót dawnych komplikacji zdrowotnych.

Czy złe samopoczucie Oli okaże się ciążą, czy jednak powrotem poważnych problemów zdrowotnych? I czy rozmowa z Justinem pomoże im odbudować zaufanie po aferze z nagraniem? W 3391 odcinku „Barw szczęścia” Skotnickiego czekają poważne przemyślenia i ciężka rozmowa z dziewczyną.

Barwy szczęścia. Renata w szpitalu po przedawkowaniu! Ewa zbuntuje się przeciwko babci 