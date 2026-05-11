Barwy szczęścia, odcinek 3382: Tak Lucyna przekona Agatę do Wilka! Wystawi dla niego Huberta - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3382 - poniedziałek, 18.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3382 odcinku "Barw szczęścia" Wilk wyśle Agacie wiadomość, że jeśli natychmiast nie zdecyduje się na zakup od niego mieszkania, to sprzeda je komuś innemu. Maciej okłamie swoją klientkę, że ma na nie sporo chętnych, aby jak najszybciej przekonać ją do zakupu lokum wbrew jej bratu, czym postawi ją w kropce.

Wszystko przez to, że w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka kompletnie nie będzie wiedziała, co robić. Tym bardziej, że oferta Macieja będzie naprawdę korzystna dla niej i Ignacego (Olaf Staszkiewicz), któremu będzie zależało na szybkiej wyprowadzce z domu Pyrków. Ale z drugiej strony będzie to propozycja Wilka, wobec którego będzie występował jej brat...

Przebiegła Lucyna zmanipuluje naiwną Agatę w 3382 odcinku "Barw szczęścia"!

I to sprawi, że w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Agata będzie już rozdarta, co postanowi wykorzystać Lucyna. Zwierzchowska zdecyduje się zagrać na uczuciach naiwnej Pyrki, aby przekonać ja do zakupu mieszkania od jej własnego syna i wystąpienia przeciwko Hubertowi!

- Mówi, że dłużej nie może czekać... - westchnie Agata, na co Lucyna uzna, że druga taka okazja może jej się nie trafić.

Oczywiście, w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka zda sobie z tego sprawę, jednak nie będzie chciała występować przeciwko bratu. Agata postanowi być fair wobec Huberta, ale Lucyna podpuści ją, że czasem naprawdę warto pomyśleć o sobie, a nie innych i to na swoja niekorzyść!

- Wiem. Za takie pieniądze nic lepszego nie znajdziemy, to jasne. Ale jest jeden problem - uzna Agata.

- Hubert - domyśli się Lucyna, po czym zacznie ją przekonywać - Z jednej strony pretensje brata, a z drugiej okazja, która nigdy więcej może się nie powtórzyć...

Zwierzchowska nie przestanie niszczyć domu Pyrków w 3382 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale w 3382 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna na tym nie poprzestanie i postanowi jeszcze bardziej utwierdzić Agatę w tej decyzji. Zdradzamy, że Zwierzchowska doprowadzi do wybuchu w domu Pyrków, aby uświadomić siostrę Huberta, że naprawdę nie warto zostawać w miejscu, które się sypie. Zwłaszcza, że wcześniej je zaleje i pozbędzie się dowodów.

Tym bardziej, że w 3382 odcinku "Barw szczęścia" nikt nie będzie świadomy, że to właśnie ona będzie go specjalnie niszczyć, aby pozbyć się z niego nie tylko Agaty i Ignacego, ale ostatecznie i Huberta, Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) i Emila (Artem Malaszczuk). A wszystko po to, aby jej syn Maciej mógł go przejąć za bezcen i przeprowadzić przez niego planowaną drogę do swojego nowo budowanego osiedla!

17