Barwy szczęścia, odcinek 3383: Bezwzględna Lucyna zaszantażuje Emila! Aż niewyobrażalne, co każe mu zrobić

Sylwia Fiutkowska
2026-04-24 13:45

W 3383 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna (Grażyna Zielińska) zacznie namawiać Emila (Artem Malaszczuk), aby wziął na siebie winę za wybuch petard w garażu Pyrków. Mimo tego, iż chłopak wcześniej będzie zarzekał się Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz), że jest niewinny i nawet ucieknie z domu, gdy matka mu nie uwierzy. A gdy w 3383 odcinku "Barw szczęścia" Daniel (Marcin Bikowski) odwiezie go z powrotem, to Zwierzchowska wypali jeszcze z czymś takim. Czy Sokalski jej posłucha? Szczególnie, że będzie miał u niej dług wdzięczności, co seniorka postanowi wykorzystać! Z jakim skutkiem? Koniecznie poznaj szczegóły!

Lucyna (Grażyna Zielińska) w brązowej bluzce w białe paski rozmawia z Emilem (Artem Malaszczuk) w czarnej koszulce z napisem Vinyl Attack, siedząc na sofie z poduszkami w etniczne wzory. O ich losach przeczytasz na Super Seriale.
"Barwy szczęścia" odcinek 3383 - wtorek, 19.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3383 odcinku "Barw szczęścia" Daniel przywiezie Emila do domu Pyrków tuż po tym, jak chłopak z niego ucieknie, gdy Asia obarczy go winą za wybuch petard w garażu. I choć syn będzie się zarzekał, że tego nie zrobił, to jednak matka mu nie uwierzy. Tym bardziej, że przecież już wcześniej w trakcie zabawy saletrą podpalił mieszkanie, które wynajmowali. A pod wpływem ojca mogły mu przyjść do głowy kolejne pomysły.

I stąd tłumaczenia Emila w 3383 odcinku "Barw szczęścia" nic nie dadzą, bo matka osądzi z góry. Zwłaszcza, że nawet przez myśl jej nie przejdzie, że mogła stać za tym Lucyna, która wcześniej wstawi się za jej synem, gdy ten schowa w domu fajerwerki. I wówczas już w ogóle będzie miała pewność, że to on tylko, że nie będzie chciał się przyznać. Jednak będzie w błędzie!

Lucyna każe Emilowi wziąć na siebie jej winę w 3383 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to za wybuchem petard w garażu Pyrków wcale nie będzie stał Emil tylko Lucyna, która w ten sposób spróbuje przekonać Agatę (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) do jak najszybszej wyprowadzki i zakupu mieszkania od Wilka (Adam Szczyszczaj). I choć nikt nie będzie jej podejrzewał, to jednak w 3383 odcinku "Barw szczęścia" seniorka i tak spróbuje wymusić na Sokalskim, aby się przyznał, aby mieć do końca spokojną głowę.

Tym bardziej, że w 3383 odcinku "Barw szczęścia" będzie mieć w ręku kartę przetargową, bo przecież wcześniej wstawi się za Emilem u Asi, a na dodatek zaprosi jego ojca na Wigilię, czym także narazi się dla niego Sokalskiej. Oczywiście, Zwierzchowska nie zrobi tego bez powodu, gdyż zechce mieć jednego sojusznika w domu Pyrków. A jej wybór będzie nieprzypadkowy, bo Emil dwukrotnie nakryje ją na grzebaniu w rzeczach Asi i Huberta (Marek Molak).

Sokalski ulegnie szantażowi Zwierzchowskiej w 3383 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3383 odcinku "Barw szczęścia" Emil ulegnie Lucynie i weźmie na siebie jej winę za wybuch petard w garażu Pyrków? Czy w ten sposób postanowi odwdzięczyć jej się za to, co dla niego zrobiła? Zwłaszcza, po wcześniejszym uszkodzeniu jej fotela?

A może w 3383 odcinku "Barw szczęścia" Sokalski nie zgodzi się na takie rozwiązanie? Tym bardziej, że wówczas okazałoby się, że faktycznie to zrobił, a na dodatek kłamał, co tylko spotęgowałoby złość Asi? Czy Emil pozwoli sobie na coś takiego? Przekonamy się już niebawem!

