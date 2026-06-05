Barwy szczęścia. Zmiany w obsadzie w nowym sezonie! Tych aktorów zabraknie od września - ZDJĘCIA

Kto odejdzie z "Barw szczęścia" w nowym sezonie? Którzy bohaterowie nie wrócą do obsady?

Obsada "Barw szczęścia" zmieni się w następnym sezonie po przerwie wakacyjnej! Wielu aktorów nie ukrywa, że przygoda z planem serialu skończyła się dla nich bezpowrotnie. Niektórzy mają wciąż otwarte drzwi na plan serialu, ale wątków ich bohaterów zeszły na tak daleki plan, że już w zasadzie nikt o nich nie pamięta i nie wspomina.

Miejsce bohaterów, którzy odeszli z "Barw szczęścia" w minionym sezonie, zajmują powoli inne postacie, z którymi wiążą się ciekawe historie, trzymające w napięciu i pełne tajemnic wątki.

W najmocniejszym wątku ostatnich miesięcy w "Barwach szczęścia", czyli Soni (Weronika Nockowska) i Roberta Stefaniaka, nie ma co liczyć na powrót do obsady Pawła Ławrynowicza. Zresztą raczej nikt nie będzie tęsknił za okrutnym zwyrodnialcem, którego Sonia zabiła, kiedy odkryła, co jej zrobił, jak potwornie ją krzywdził. Przez długi czas była ofiarą Stefaniaka, który wydawał ją swoim kolegom bandytom. Najpierw Stefaniak usypiał Sonię narkotykiem, a potem jego kumple gwałcili ją za duże pieniądze.

Oskarżona o zabójstwo Sonia usłyszała skandaliczny wyrok sądu i trafiła do więzienia na osiem lat. To oznacza, że bohaterka grana przez Weronikę Nockowską na jakiś czas na pewno zejdzie na dalszy plan.

Śmierć Karola Czubaka w pod koniec marca w "Barwach szczęścia" była jednym z bardziej dramatycznych wydarzeń zakończonego sezonu. Lekarz zginął w szpitalu po ataku uzależnionego od leków pacjenta, który dźgnął go nożem. Tak nagłe odejście Karola wstrząsnęło jego partnerem, Darkiem (Andrzej Niemyt) i najbliższą rodziną - byłą ukochaną Beatą (Anita Jancia) oraz synem (Grzesiem Noah Culbreth), który dopiero co odzyskał ojca.

Po śmierci Karola załamany Darek podjął decyzję o wyjeździe z Polski, więc w nowym sezonie "Barw szczęścia" oprócz Jana Wieczorkowskiego zabraknie też w obsadzie Andrzeja Niemyta.

Nie wiadomo, jaki los w odcinkach "Barw szczęścia" jesienią czeka chorą psychicznie Agnieszkę (Katarzyna Tlałka), która porwała i długo więziła Łukasza Sadowskiego (Michał Rolnicki). Siostra Kasi (Katarzyna Glinka) obecnie przebywa na leczeniu w szpitalu psychiatrycznym, na zamkniętym oddziale. Nic nie wskazuje, by miała szybko wyjść na wolność.

Za kratami więzienia siedzą też bohaterowie, którzy dostarczyli wielu emocji w minionym sezonie "Barw szczęścia". Oszust Andrzej Zastoja (Leon Charewicz), który okradł Józefinę Rawiczową (Elżbieta Jarosik) oraz jej syn, Cezary Rawicz (Marcel Opaliński). O ile w przypadku Andrzeja raczej nie ma szans, żeby za wszystkie swojego przekręty odzyskał wolność w nowym sezonie "Barw szczęścia", to Cezary, który zlecił zabójstwo Zastoi, na razie jest tylko w areszcie i czeka na proces.

Kto dołączy do obsady "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej?

Odejścia z obsady "Barw szczęścia" przeplatają się z pojawianiem się nowych bohaterów, których wątki rozkręcają się z odcinka na odcinek. Trzeba przyznać, że miniony sezon obfitował w mocne wejścia. A jednym z nich było pojawienie się Lucyny Zwierzchowskiej (Grażyna Zielińska), matki Wilka (Adam Szczyszczaj) w domu Pyrków oraz powrót byłego Asi (Anna Gzyra), Daniela Sokalskiego (Marcin Bikowski).

Produkcja "Barw szczęścia" już ujawniła, kto dołączy do obsady po przerwie wakacyjnej. Jednym z nowych bohaterów będzie przystojny kurier Michał, którego zagra Gamou Fall.