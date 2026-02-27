Barwy szczęścia, odcinek 3341: Śmierć Karola po ataku w szpitalu! Hubert nie da rady uratować lekarza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3341 - piątek, 20.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3341 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do tragicznej śmierci Karola. Partner Darka (Andrzej Niemyt), który długo ukrywał, m.in. przed Beatą (Anita Jancia) swój związek z mężczyzną, zginie po dramatycznych ciosach jednego z pacjentów. Do szokujących wydarzeń w szpitalu dojdzie na oczach Huberta, który akurat będzie pełnił dyżur. Niestety nawet interwencja Pyrki nie pomoże.

Karol umrze w 3341 odcinku "Barw szczęścia"

Nikt nie przewidzi fatalnych następstw furii pewnego pacjenta, który zaatakuje Karola. Co ciekawe, mężczyzna będzie uzależniony od leków przeciwbólowych, co stanowi podobny przypadek do rosnącego uzależnienia u Renaty (Anna Mrozowska). To właśnie Karol zwróci kobiecie uwagę, że przedawkowuje leki, że jej zażywanie substancji na ból wymyka się spod kontroli. Nie wiadomo jeszcze, jak z tą sytuacją poradzi sobie Renata, ale pewnym jest, że wstrząśnie nią wydarzenie, do którego dojdzie w 3341 odcinku "Barw szczęścia".

Podczas dyżuru Huberta dojdzie do ataku pacjenta na Karola. Początkowo lekarz spróbuje załagodzić agresywne zachowanie mężczyzny, ale jednak spawa eskaluje. Na oczach Pyrki Karol zostanie zaatakowany, a potem ukochany Asi (Anna Gzyra-Augustynowicz) przystąpi do reanimacji.

Hubert nie uratuje Karola. Obarczy się winą za śmierć lekarza

Zdradzamy, że Hubert nie da rady uratować Karola. Lekarz umrze, a jego śmierć wstrząśnie wieloma osobami. W redakcji "Szoku" padną głośne wątpliwości na temat tego, czy udostępniać nagranie z miejsca zbrodni. Śmierć Karola będzie niespodziewana, przykra i spowoduje, że Hubert zarzuci się wyrzutami sumienia.