Barwy szczęścia, odcinek 3336: Nowa lokatorka domu Pyrków to oszustka?! Czego Lucyna chce od Asi i Huberta - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-02-27 13:09

W 3336 odcinku „Barw szczęścia” sprzedaż udziałów przez Iwonę (Izabela Zwierzyńska) wywoła prawdziwe trzęsienie ziemi na Zacisznej. Pyrkowie nie będą mogli uwierzyć, że siostra bez uprzedzenia zdecydowała się odstąpić swoją część domu zupełnie obcej kobiecie. Sytuacja stanie się poważna, gdy nowa współwłaścicielka pojawi się w progu z dokumentami potwierdzającymi transakcję. Jakie naprawdę zamiary ma Lucyna Zwierzchowska (Grażyna Zielińska)?

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Historia domu Pyrków jest skomplikowana. Iwona przez lata była właścicielką części domu, a jej decyzja o sprzedaży udziałów Lucynie wprowadzi ogromne zamieszanie. Od lat dom stanowi centrum życia rodziny, dla Huberta to miejsce wspomnień i stabilizacji, a każda zmiana własności wywołuje niepewność i stres.

Lucyna wkroczy do domu Pyrków w 3336 odcinku "Barw szczęścia". Będzie współwłaścicielką

Lucyna wkroczy do domu Pyrków z pakunkiem w jednej ręce i dokumentem w drugiej. Uzna, że od teraz mieszka z domownikami, ponieważ dzięki sprzedaży udziałów przez Iwonę, jest współwłaścicielką domu.

- Wracam akurat od notariusza. Podpisałam umowę – oznajmi (dialog pochodzi z portalu światseriali.interia.pl).

Hubert i Agata (Natalia Zambrzycka) przyjmą ją z mieszanymi uczuciami. Seniorka od razu zaznaczy, że zależy jej na dobrej atmosferze i kompromisach.

- Przyzwyczaję się. Uszanuję wasze zwyczaje. Potrafię iść na kompromisy. Na pewno się dogadamy.

Lucyna szybko zaznajomi się z domem, najpierw sprawdzając ogród i dostępne pomieszczenia.

- No i pozamiatane. Pięknie nas Iwonka załatwiła - skomentuje Hubert do Agaty.

Po krótkiej rundzie po domu Lucyna daje do zrozumienia, że czuje się już jak u siebie.

- Coś czuję, że ja tu dożyję swoich dni. Tylko pytanie, w którym pokoju? Może mnie oprowadzicie?

Kim tak naprawdę jest nowa lokatorka Lucyna?

Kiedy Asia wróci z pracy, od razu zaproponuje kobiecie obiad, a Lucyna zaznaczy, że chętnie pomoże i nie zamierza się narzucać.

- Nie narzucacie się, proszę się nie przejmować. Chętnie zresztą pomogę. Wspominałam już, że uwielbiam gotować?

- Nie, nie. Pani jest naszym gościem – odpowie Asia.

- Właściwie to ja jestem u siebie – przypomni Lucyna, podkreślając swoją pozycję jako nowej współwłaścicielki domu.

W 3336. odcinku „Barw szczęścia” widzowie zobaczą, jak Pyrkowie będą musieli poradzić sobie z nową współwłaścicielką, która od pierwszych chwil zaznaczy swoją obecność w domu. Lucyna będzie chciała jak najszybciej zadomowić się na Zacisznej, sprawdzając, z jakich przestrzeni może korzystać i obserwując reakcje mieszkańców. Pojawi się pytanie, czy jej intencje są naprawdę niewinne, czy też jej wizyta skrywa ukryte cele wobec Huberta i Asi.

Barwy szczęścia, ZWIASTUN. Małżeństwo Natalii i Cezarego wisi na włosku