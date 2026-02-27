Barwy szczęścia, odcinek 3336: Nowa lokatorka domu Pyrków to oszustka?! Czego Lucyna chce od Asi i Huberta - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3336 - piątek, 13.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Historia domu Pyrków jest skomplikowana. Iwona przez lata była właścicielką części domu, a jej decyzja o sprzedaży udziałów Lucynie wprowadzi ogromne zamieszanie. Od lat dom stanowi centrum życia rodziny, dla Huberta to miejsce wspomnień i stabilizacji, a każda zmiana własności wywołuje niepewność i stres.

Lucyna wkroczy do domu Pyrków w 3336 odcinku "Barw szczęścia". Będzie współwłaścicielką

Lucyna wkroczy do domu Pyrków z pakunkiem w jednej ręce i dokumentem w drugiej. Uzna, że od teraz mieszka z domownikami, ponieważ dzięki sprzedaży udziałów przez Iwonę, jest współwłaścicielką domu.

- Wracam akurat od notariusza. Podpisałam umowę – oznajmi (dialog pochodzi z portalu światseriali.interia.pl).

Hubert i Agata (Natalia Zambrzycka) przyjmą ją z mieszanymi uczuciami. Seniorka od razu zaznaczy, że zależy jej na dobrej atmosferze i kompromisach.

- Przyzwyczaję się. Uszanuję wasze zwyczaje. Potrafię iść na kompromisy. Na pewno się dogadamy.

Lucyna szybko zaznajomi się z domem, najpierw sprawdzając ogród i dostępne pomieszczenia.

- No i pozamiatane. Pięknie nas Iwonka załatwiła - skomentuje Hubert do Agaty.

Po krótkiej rundzie po domu Lucyna daje do zrozumienia, że czuje się już jak u siebie.

- Coś czuję, że ja tu dożyję swoich dni. Tylko pytanie, w którym pokoju? Może mnie oprowadzicie?

Kim tak naprawdę jest nowa lokatorka Lucyna?

Kiedy Asia wróci z pracy, od razu zaproponuje kobiecie obiad, a Lucyna zaznaczy, że chętnie pomoże i nie zamierza się narzucać.

- Nie narzucacie się, proszę się nie przejmować. Chętnie zresztą pomogę. Wspominałam już, że uwielbiam gotować?

- Nie, nie. Pani jest naszym gościem – odpowie Asia.

- Właściwie to ja jestem u siebie – przypomni Lucyna, podkreślając swoją pozycję jako nowej współwłaścicielki domu.

W 3336. odcinku „Barw szczęścia” widzowie zobaczą, jak Pyrkowie będą musieli poradzić sobie z nową współwłaścicielką, która od pierwszych chwil zaznaczy swoją obecność w domu. Lucyna będzie chciała jak najszybciej zadomowić się na Zacisznej, sprawdzając, z jakich przestrzeni może korzystać i obserwując reakcje mieszkańców. Pojawi się pytanie, czy jej intencje są naprawdę niewinne, czy też jej wizyta skrywa ukryte cele wobec Huberta i Asi.