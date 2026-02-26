Barwy szczęścia, odcinek 3329: Policja wkracza do domu Rawiczów. Poważne oskarżenia o zlecenie zabójstwa

Spis treści
Zanim przejdziemy do bieżących wydarzeń, warto przypomnieć sobie ostatnie zwroty akcji z poprzedniego epizodu. W 3328. odsłonie serialu Tomek nieustannie naciskał na Oliwkę w kwestii rodzicielstwa, co spotkało się z jej wyraźną irytacją. Z kolei Renata próbowała wymusić na Karolu wypisanie recepty, a gdy lekarz odmówił i zasugerował konsultację psychiatryczną w związku z podejrzeniem uzależnienia, kobieta postanowiła zdobyć środki farmakologiczne przez internet. W wątku Rawiczów działo się równie dużo – Józefina pakowała walizki w obawie przed eksmisją, lecz Natalia poprosiła teściową o pozostanie ze względu na dobro małej Lei. Finałem był powrót Cezarego do kraju, gotowego walczyć o swoją miłość.
Aresztowanie Cezarego Rawicza i problemy Oliwki Zbrowskiej w 3329. odcinku
Poranek w domu Natalii i Cezarego zamienia się w koszmar, gdy do drzwi pukają funkcjonariusze z nakazem przeszukania. Służby wyprowadzają Rawicza w kajdankach, stawiając mu zarzut zlecenia morderstwa, a niedługo później wolność traci także jego matka, Józefina. W innej części miasta Oliwka ma dość zachowania Tomka, który wciąż mówi o tykającym zegarze biologicznym. To jednak nie jedyne zmartwienie Zbrowskiej, gdyż czeka ją konfrontacja ze wspólnikiem. Justin staje w obronie przepracowanej asystentki Oli, uświadamiając szefowej, że zmuszanie pracownicy do nadgodzin jest łamaniem prawa. Pozytywnym akcentem jest jedynie przeprowadzka Dominiki i Sebastiana, która wywołuje ogromną radość u Mateusza.
Emisja "Barw szczęścia" w TVP2. Kiedy oglądać dalsze losy bohaterów?
Losy mieszkańców ulicy Zacisznej można śledzić od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05 na antenie "Dwójki". Emisja opisywanego, 3329. odcinka zaplanowana jest na środę, 4 marca 2026 roku. Osoby, które nie mogą zasiąść przed telewizorami w czasie premiery, mają wygodną alternatywę. Wszystkie epizody są udostępniane w serwisie TVP VOD, gdzie można nadrobić zaległości w dowolnym momencie, oglądając zarówno archiwalne, jak i bieżące wydania serialu online.
Fabuła i obsada serialu "Barwy szczęścia". Kogo grają Katarzyna Glinka i Wiktoria Gąsiewska?
Produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, stanowiąc swoiste zwierciadło polskiej codzienności. Scenarzyści nie boją się trudnych tematów, przeplatając wątki konfliktów rodzinnych z problemami społecznymi, takimi jak nietolerancja czy przemoc. Widzowie zżywają się z mieszkańcami osiedla "Pod Sosnami", towarzysząc im w chwilach triumfu i porażki. W obecnym sezonie twórcy zadbali o to, by emocje sięgały zenitu dzięki niespodziewanym zwrotom akcji.
Na ekranie możemy oglądać plejadę znanych aktorów:
