Barwy szczęścia, odcinek 3329: Policja wkracza do domu Rawiczów. Poważne oskarżenia o zlecenie zabójstwa

Zanim przejdziemy do bieżących wydarzeń, warto przypomnieć sobie ostatnie zwroty akcji z poprzedniego epizodu. W 3328. odsłonie serialu Tomek nieustannie naciskał na Oliwkę w kwestii rodzicielstwa, co spotkało się z jej wyraźną irytacją. Z kolei Renata próbowała wymusić na Karolu wypisanie recepty, a gdy lekarz odmówił i zasugerował konsultację psychiatryczną w związku z podejrzeniem uzależnienia, kobieta postanowiła zdobyć środki farmakologiczne przez internet. W wątku Rawiczów działo się równie dużo – Józefina pakowała walizki w obawie przed eksmisją, lecz Natalia poprosiła teściową o pozostanie ze względu na dobro małej Lei. Finałem był powrót Cezarego do kraju, gotowego walczyć o swoją miłość.

Aresztowanie Cezarego Rawicza i problemy Oliwki Zbrowskiej w 3329. odcinku

Poranek w domu Natalii i Cezarego zamienia się w koszmar, gdy do drzwi pukają funkcjonariusze z nakazem przeszukania. Służby wyprowadzają Rawicza w kajdankach, stawiając mu zarzut zlecenia morderstwa, a niedługo później wolność traci także jego matka, Józefina. W innej części miasta Oliwka ma dość zachowania Tomka, który wciąż mówi o tykającym zegarze biologicznym. To jednak nie jedyne zmartwienie Zbrowskiej, gdyż czeka ją konfrontacja ze wspólnikiem. Justin staje w obronie przepracowanej asystentki Oli, uświadamiając szefowej, że zmuszanie pracownicy do nadgodzin jest łamaniem prawa. Pozytywnym akcentem jest jedynie przeprowadzka Dominiki i Sebastiana, która wywołuje ogromną radość u Mateusza.

Emisja "Barw szczęścia" w TVP2. Kiedy oglądać dalsze losy bohaterów?

Losy mieszkańców ulicy Zacisznej można śledzić od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 20:05 na antenie "Dwójki". Emisja opisywanego, 3329. odcinka zaplanowana jest na środę, 4 marca 2026 roku. Osoby, które nie mogą zasiąść przed telewizorami w czasie premiery, mają wygodną alternatywę. Wszystkie epizody są udostępniane w serwisie TVP VOD, gdzie można nadrobić zaległości w dowolnym momencie, oglądając zarówno archiwalne, jak i bieżące wydania serialu online.

Fabuła i obsada serialu "Barwy szczęścia". Kogo grają Katarzyna Glinka i Wiktoria Gąsiewska?

Produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, stanowiąc swoiste zwierciadło polskiej codzienności. Scenarzyści nie boją się trudnych tematów, przeplatając wątki konfliktów rodzinnych z problemami społecznymi, takimi jak nietolerancja czy przemoc. Widzowie zżywają się z mieszkańcami osiedla "Pod Sosnami", towarzysząc im w chwilach triumfu i porażki. W obecnym sezonie twórcy zadbali o to, by emocje sięgały zenitu dzięki niespodziewanym zwrotom akcji.

Na ekranie możemy oglądać plejadę znanych aktorów:

Katarzyna Glinka wciela się w postać Kasi Górki

Wiktoria Gąsiewska występuje jako Oliwia Zbrowska

Adrianna Biedrzyńska gra Małgorzatę Zwoleńską

Jasper Sołtysiewicz kreuje rolę Justina Skotnickiego

Anna Mrozowska pojawia się jako Renata

Bronisław Wrocławski to serialowy Jerzy Marczak

Elżbieta Romanowska występuje jako Aldona Grzelak

Jacek Rozenek wciela się w Artura Chowańskiego

Jakub Wieczorek gra Borysa Grzelaka

Karolina Chapko to Dominika Kowalska

Konrad Skolimowski występuje jako Patryk Jezierski

Lesław Żurek gra Bruna Stańskiego

Marcin Perchuć wciela się w Marka Złotego

Marek Siudym występuje jako Anatol Koszyk

Marieta Żukowska to Bożena Wiśniewska

Michał Rolnicki gra Łukasza Sadowskiego

Stanisława Celińska wciela się w Amelię Wiśniewską

Zbigniew Buczkowski występuje jako Zdzisław Cieślak