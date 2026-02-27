Wichrowe wzgórze, odcinek 371: Zeynep wraca z Francji odmieniona. Co dalej z Songul?

Wydarzenia z poprzedniego epizodu przyniosły wiele zwrotów akcji. W szpitalu doszło do spotkania Zeynep z Sinem, matką chorej Busry. Halil, mimo własnych problemów finansowych, postanowił sfinansować operację dziewczynki, nie mając pojęcia, że jest ona córką jego wroga, Koraya. Sinem zachowała się honorowo, odrzucając pieniądze byłego partnera i naprowadzając policję na jego ślad, co skutkowało aresztowaniem i odzyskaniem majątku. Selma uratowała domowy budżet sprzedażą biżuterii za 5 milionów lir, a Zeynep wróciła do zdrowia. Halil zdobył się na wzruszający gest, szykując list do nienarodzonego dziecka oraz bilety do Francji dla ukochanej.

Streszczenie 371. odcinka serialu Wichrowe wzgórze. Przeskok w czasie

Lektura listu napisanego przez Halila do potomka wywołuje u Zeynep ogromne wzruszenie. W tle Tulay i Gulhan próbują zgadnąć płeć malucha, a relacja między małżonkami staje się coraz cieplejsza. Sielankę przerywają jednak sprawy sercowe innych domowników. Merve wchodzi w słowo rozmawiającym Cemilowi i Halilowi, by ostatecznie zrzucić ciężar z serca i wyznać chłopakowi miłość.

Następuje przeskok akcji o trzy miesiące. Songul trafia do zamkniętego ośrodka, gdzie wciąż daje o sobie znać jej obsesyjne szaleństwo. Tymczasem Zeynep wraca z Francji jako spełniona perfumiarka, a Selma otrzymuje zapłatę za swoje projekty. To nie koniec dobrych wieści – Kumru i Umut ogłaszają zaręczyny. Eren inwestuje w dom na kredyt, a Gulhan z Tekinem podejmują kolejną próbę walki o dziecko. Dzięki wstawiennictwu Halila, Tulay akceptuje związek Merve, stawiając jednak warunek dotyczący jej edukacji. Nad rodziną wstaje słońce, choć cień Songul wciąż jest wyczuwalny.

Kiedy emisja 371. odcinka Wichrowego wzgórza w TVP?

Losy Zeynep i Halila można śledzić na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 14:00. Emisja opisywanego, 371. odcinka zaplanowana jest na środę, 4 marca 2026 roku. Dla widzów, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami w porze emisji, Telewizja Polska udostępnia wszystkie epizody w internecie. Legalnie i bezpłatnie można je znaleźć na platformie TVP VOD.

Fabuła i obsada serialu Wichrowe wzgórze

„Wichrowe Wzgórze” to turecki hit opowiadający o losach Zeynep, dziewczyny z wyższych sfer, oraz Halila, który żyje pragnieniem zemsty za dawne krzywdy. Gdy mężczyzna odkrywa, że jego ukochana pochodzi z rodziny wrogów, ich relacja staje się polem walki między miłością a nienawiścią. Widzowie z zapartym tchem śledzą, czy uczucie zdoła pokonać traumy z przeszłości.

W rolach głównych występują:

Gökberk Yıldırım (jako Halil Fırat)

Cemre Arda (jako Zeynep Aslanlı)

Enes Özdemir (jako Yusuf)

İlkay Güz Bozkurt (jako Gülce)

Selma Kutluğ (jako Zümrüt)

Dilek Aba (jako Songül)

Sena Pehlivan (jako Selma Aslanlı)

Zeynep Serpil Bozkurt (jako Tülay Aslanlı)

İlayda Sumak (jako Merve Aslanlı)

Adem Bal (jako Cemil)

Hilal Kuvvet (jako Canan)

Ezgi Dalgıç (jako Asu)

Sude Oduncu (jako Gülhan Fırat)

Furkan Bozkurt (jako Tekin)

Serdar Yusuf Şen (jako Eren)

Tarık Tiryakioğlu (jako Feyyaz)

Gülşah Susam (jako Şehnaz)

Arda Şanlı (jako Hakan)

Ecem Yüceşakar (jako Feriha)