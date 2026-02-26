Hotel Paradise 12 zmienia zasady gry. Główna nagroda jest teraz znacznie wyższa

2026-02-26 15:46

Reality show TVN7 przenosi się do Tajlandii, a Edyta Zając ponownie wita mieszkańców rajskiej willi. Dwunasta odsłona formatu przynosi rewolucyjne zmiany w mechanice rozgrywki, które mocno namieszają w strategiach graczy. Pojawi się tajemnicza postać Rajskiego Boga, a stawka finansowa rośnie dwukrotnie. Wiemy już, ile odcinków przygotowała stacja.

Autor: Piętka Mieszko Uśmiechnięta Edyta Zając z długimi, ciemnymi włosami, w odsłaniającej ramiona stylizacji, w roli prowadzącej dwunastą edycję programu "Hotel Paradise", o którego nowych zasadach i większej nagrodzie przeczytasz na Super Seriale.

Zmiany w "Hotelu Paradise". 200 tysięcy złotych nagrody i nowa postać

Najnowszy sezon formatu stawia przed bohaterami jeszcze trudniejsze dylematy finansowe. Zwycięska para powalczy tym razem o rekordową sumę 200 tysięcy złotych, co jest podwojeniem dotychczasowej stawki. To nie koniec nowości, bo na ekranie zadebiutuje enigmatyczny Rajski Bóg. Choć nie zobaczymy go w ludzkiej postaci, jego wpływ na losy mieszkańców hotelu ma być kluczowy i nieprzewidywalny. Stacja TVN zapowiada spore zamieszanie wywołane przez ten nowy element gry.

Produkcja przygotowała także niespodziankę dla fanów śledzących format w internecie. Kulisy programu będą relacjonowane w mediach społecznościowych przez tak zwanych Rajskich Reporterów. W te role wcieli się dwoje uczestników znanych z poprzednich edycji show.

Koniec z Rajską Wyrocznią. Uczestnicy zyskają swobodę w spiskowaniu

Widzowie zobaczą ponownie charakterystyczne, ruchome Rajskie Rozdania, ale zniknie jeden z kluczowych elementów strategicznych. W dwunastej edycji nie będzie już Rajskiej Wyroczni ani rozmów z wszystkowiedzącym lektorem. Ta zmiana reguł oznacza, że spiskowanie stanie się bezpieczniejsze, a uczestnicy zyskają większą swobodę w knuciu intryg bez strachu przed nagłym zdemaskowaniem ich planów.

Data premiery i liczba odcinków 12. sezonu show z Edytą Zając

Gospodynią programu pozostaje modelka Edyta Zając. Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany 2 marca, a fani będą mogli śledzić losy bohaterów od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00 na antenie TVN7. Dostęp do serii zapewnią również platformy streamingowe Max oraz Player.pl. Cały sezon zamknie się w 48 odcinkach.

"Hotel Paradise" - willa z 12. edycji - ZDJĘCIA

Tym razem uczestnicy zawitają w pięknej willi w Tajlandii
