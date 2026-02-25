Akacjowa 38, odcinek 834: Randka Jacinta i ważne decyzje

Streszczenie 834. odcinka serialu "Akacjowa 38". Diego i Ramon kończą negocjacje

Blanca z rosnącym niepokojem obserwuje nagłą zmianę nastroju Diega, co wywołuje u niej spore zdenerwowanie. W kwestiach zawodowych następuje przełom: don Ramon skłania się ku przyjęciu propozycji złożonej przez Diega, co w praktyce oznacza definitywne zakończenie rozmów ze związkami zawodowymi. Palacios musi jednak przekonać do tego planu Rosinę. Z kolei Jacinto, ubrany przez Casildę w elegancki garnitur pożyczony od don Liberta, udaje się na swoje pierwsze spotkanie z Marceliną. Kobieta błyskawicznie przechodzi do konkretów, widząc w nim materiał na narzeczonego i przyszłego męża. W lokalu La Delciosa trwa huczna zabawa, a łapówki przyjmują niemal wszyscy, w tym Servando oraz donia Rosina.

ZOBACZ TAKŻE: Pamiętacie Anę Brendę z telenoweli Dzikie serce? Jej życie wywróciło się do góry nogami

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Fabuła hitu TVP. Kim jest główna bohaterka Carmen?

Serial przedstawia dramatyczną historię Carmen, ciężarnej kobiety, która żyje w cieniu swojego agresywnego męża. Kiedy pewnego wieczoru pijany mężczyzna usiłuje ją skrzywdzić, dochodzi do szarpaniny, w wyniku której Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Przekonana, że zabiła napastnika, wspólnie z matką ukrywa ciało w lesie, zabiera cenne przedmioty i ucieka z miasta. W trakcie tułaczki rodzi córkę, Inocencię, którą dla jej bezpieczeństwa zostawia w przyklasztornym sierocińcu. Kobiety zmieniają tożsamość i jako Manuela oraz jej matka rozpoczynają pracę w charakterze pokojówek w kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.

Aktorzy i bohaterowie serialu "Akacjowa 38"

W obsadzie hiszpańskiej produkcji, która skradła serca polskich widzów, znaleźli się między innymi:

Gonzalo Trujillo - jako Mauro San Emeterio

Alejandra Meco - jako Teresa Sierra

Sara Miquel - jako Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou - jako Martín Enraje

Mónica Portillo - jako Humildad Varela

Rebeca Alemañy - jako Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena - jako Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas - jako Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo - jako Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós - jako Fabiana Aguado

Montse Alcoverro - jako Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea - jako Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey - jako Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet - jako Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén - jako Elvira Valverde

Jordi Coll - jako Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía - jako Diego Alday Roncero

Elena González - jako Blanca Dicenta Koval