Akacjowa 38, odcinek 834: Randka Jacinta i ważne decyzje

Spis treści
Streszczenie 834. odcinka serialu "Akacjowa 38". Diego i Ramon kończą negocjacje
Blanca z rosnącym niepokojem obserwuje nagłą zmianę nastroju Diega, co wywołuje u niej spore zdenerwowanie. W kwestiach zawodowych następuje przełom: don Ramon skłania się ku przyjęciu propozycji złożonej przez Diega, co w praktyce oznacza definitywne zakończenie rozmów ze związkami zawodowymi. Palacios musi jednak przekonać do tego planu Rosinę. Z kolei Jacinto, ubrany przez Casildę w elegancki garnitur pożyczony od don Liberta, udaje się na swoje pierwsze spotkanie z Marceliną. Kobieta błyskawicznie przechodzi do konkretów, widząc w nim materiał na narzeczonego i przyszłego męża. W lokalu La Delciosa trwa huczna zabawa, a łapówki przyjmują niemal wszyscy, w tym Servando oraz donia Rosina.
Fabuła hitu TVP. Kim jest główna bohaterka Carmen?
Serial przedstawia dramatyczną historię Carmen, ciężarnej kobiety, która żyje w cieniu swojego agresywnego męża. Kiedy pewnego wieczoru pijany mężczyzna usiłuje ją skrzywdzić, dochodzi do szarpaniny, w wyniku której Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Przekonana, że zabiła napastnika, wspólnie z matką ukrywa ciało w lesie, zabiera cenne przedmioty i ucieka z miasta. W trakcie tułaczki rodzi córkę, Inocencię, którą dla jej bezpieczeństwa zostawia w przyklasztornym sierocińcu. Kobiety zmieniają tożsamość i jako Manuela oraz jej matka rozpoczynają pracę w charakterze pokojówek w kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.
Aktorzy i bohaterowie serialu "Akacjowa 38"
W obsadzie hiszpańskiej produkcji, która skradła serca polskich widzów, znaleźli się między innymi:
- Gonzalo Trujillo - jako Mauro San Emeterio
- Alejandra Meco - jako Teresa Sierra
- Sara Miquel - jako Cayetana Sotelo-Ruz
- Javi Chou - jako Martín Enraje
- Mónica Portillo - jako Humildad Varela
- Rebeca Alemañy - jako Dolores "Lolita" Casado
- Sandra Marchena - jako Rosa María "Rosina" Rubio
- Juanma Navas - jako Ramón Palacios Jarabo
- Marc Parejo - jako Felipe Álvarez-Hermoso
- Inma Pérez-Quirós - jako Fabiana Aguado
- Montse Alcoverro - jako Úrsula Dicenta Koval
- Inés Aldea - jako Celia Verdejo Pedró
- Ana del Rey - jako Trinidad "Trini" Crespo Molero
- Alba Brunet - jako Leonor Hidalgo Rubio
- Laura Rozalén - jako Elvira Valverde
- Jordi Coll - jako Simón Gayarre Ruiz
- Rubén de Eguía - jako Diego Alday Roncero
- Elena González - jako Blanca Dicenta Koval