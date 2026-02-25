Akacjowa 38, odcinek 834: Randka Jacinta i ważne decyzje

Widzowie Jedynki mogą liczyć na kolejne emocje w madryckiej rezydencji. Już w czwartek, 26 marca 2026 roku, stacja wyemituje 834. odcinek serialu "Akacjowa 38". Tym razem fabuła skupi się na sercowych podbojach Jacinta oraz kluczowych negocjacjach, które prowadzi don Ramon.

Diego Alday Roncero (Rubén de Eguía) i Ramón Palacios Jarabo (Juanma Navas) rozmawiają, stojąc w pomieszczeniu o eleganckim wystroju. Ramón ma na sobie beżową marynarkę, a Diego ciemny płaszcz i szary szalik. Ich gesty wskazują na poważną rozmowę. Więcej o ich losach na Super Seriale.

i

Streszczenie 834. odcinka serialu "Akacjowa 38". Diego i Ramon kończą negocjacje

Blanca z rosnącym niepokojem obserwuje nagłą zmianę nastroju Diega, co wywołuje u niej spore zdenerwowanie. W kwestiach zawodowych następuje przełom: don Ramon skłania się ku przyjęciu propozycji złożonej przez Diega, co w praktyce oznacza definitywne zakończenie rozmów ze związkami zawodowymi. Palacios musi jednak przekonać do tego planu Rosinę. Z kolei Jacinto, ubrany przez Casildę w elegancki garnitur pożyczony od don Liberta, udaje się na swoje pierwsze spotkanie z Marceliną. Kobieta błyskawicznie przechodzi do konkretów, widząc w nim materiał na narzeczonego i przyszłego męża. W lokalu La Delciosa trwa huczna zabawa, a łapówki przyjmują niemal wszyscy, w tym Servando oraz donia Rosina.

Fabuła hitu TVP. Kim jest główna bohaterka Carmen?

Serial przedstawia dramatyczną historię Carmen, ciężarnej kobiety, która żyje w cieniu swojego agresywnego męża. Kiedy pewnego wieczoru pijany mężczyzna usiłuje ją skrzywdzić, dochodzi do szarpaniny, w wyniku której Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Przekonana, że zabiła napastnika, wspólnie z matką ukrywa ciało w lesie, zabiera cenne przedmioty i ucieka z miasta. W trakcie tułaczki rodzi córkę, Inocencię, którą dla jej bezpieczeństwa zostawia w przyklasztornym sierocińcu. Kobiety zmieniają tożsamość i jako Manuela oraz jej matka rozpoczynają pracę w charakterze pokojówek w kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.

Aktorzy i bohaterowie serialu "Akacjowa 38"

W obsadzie hiszpańskiej produkcji, która skradła serca polskich widzów, znaleźli się między innymi:

  • Gonzalo Trujillo - jako Mauro San Emeterio
  • Alejandra Meco - jako Teresa Sierra
  • Sara Miquel - jako Cayetana Sotelo-Ruz
  • Javi Chou - jako Martín Enraje
  • Mónica Portillo - jako Humildad Varela
  • Rebeca Alemañy - jako Dolores "Lolita" Casado
  • Sandra Marchena - jako Rosa María "Rosina" Rubio
  • Juanma Navas - jako Ramón Palacios Jarabo
  • Marc Parejo - jako Felipe Álvarez-Hermoso
  • Inma Pérez-Quirós - jako Fabiana Aguado
  • Montse Alcoverro - jako Úrsula Dicenta Koval
  • Inés Aldea - jako Celia Verdejo Pedró
  • Ana del Rey - jako Trinidad "Trini" Crespo Molero
  • Alba Brunet - jako Leonor Hidalgo Rubio
  • Laura Rozalén - jako Elvira Valverde
  • Jordi Coll - jako Simón Gayarre Ruiz
  • Rubén de Eguía - jako Diego Alday Roncero
  • Elena González - jako Blanca Dicenta Koval
