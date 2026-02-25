Akacjowa 38, odcinek 832: Susana wietrzy skandal, a Arturo wyjawia prawdę o romansie

Streszczenie 832. odcinka "Akacjowa 38". Susana chce wygnania sąsiadów

Casilda angażuje się w sprawy sercowe, zachęcając Marcelinę do wspólnego wyjścia z Jacintem na zabawę karnawałową. Tymczasem Susana nabiera podejrzeń wobec działalności w La Deliciosie, uznając ją za siedlisko grzechu, i domaga się usunięcia nowych właścicieli. Ważną rozmowę odbywa Arturo, który w zaufaniu wyznaje Felipe prawdę o swojej relacji z panną Reyes. Złe wieści docierają do Samuela, który otrzymuje od ojca potwierdzenie, że stan zdrowia Diega nie uległ poprawie i wciąż jest krytyczny. Z kolei Carmen nie kryje żalu do Fabiany, oskarżając ją o nastawienie przeciwko niej całej lokalnej społeczności.

Fabuła serialu "Akacjowa 38". Tragiczna historia Carmen

Fabuła koncentruje się na losach Carmen, ciężarnej kobiety, która dzieli życie z agresywnym partnerem. Pewnej nocy pijany małżonek usiłuje ją skrzywdzić, co zmusza bohaterkę do desperackiej obrony, w wyniku której uderza go twardym narzędziem w głowę. Przekonana o śmierci oprawcy, kobieta zabiera kosztowności i z pomocą matki zakopuje zwłoki w lesie, by następnie rzucić się do ucieczki. Podczas tej dramatycznej podróży na świat przychodzi jej córka, której nadaje imię Inocencia.

Chcąc zapewnić dziecku bezpieczeństwo, młoda matka zostawia niemowlę w przyklasztornym przytułku, składając obietnicę powrotu. Dalsza droga do miasteczka brata okazuje się wycieńczająca, a nagłe pogorszenie zdrowia Carmen wymaga interwencji lekarza, który wkrótce zaczyna darzyć ją uczuciem. Ostatecznie, dla zatarcia śladów, kobieta wraz z matką zmieniają tożsamość i jako Manuela podejmuje pracę służącej w kamienicy przy ulicy Akacjowej 38.

Kto występuje w serialu "Akacjowa 38"? Pełna obsada

Wśród aktorów kreujących główne role w produkcji "Akacjowa 38" znaleźli się:

Gonzalo Trujillo - Mauro San Emeterio

Alejandra Meco - Teresa Sierra

Sara Miquel - Cayetana Sotelo-Ruz

Javi Chou - Martín Enraje

Mónica Portillo - Humildad Varela

Rebeca Alemañy - Dolores "Lolita" Casado

Sandra Marchena - Rosa María "Rosina" Rubio

Juanma Navas - Ramón Palacios Jarabo

Marc Parejo - Felipe Álvarez-Hermoso

Inma Pérez-Quirós - Fabiana Aguado

Montse Alcoverro - Úrsula Dicenta Koval

Inés Aldea - Celia Verdejo Pedró

Ana del Rey - Trinidad "Trini" Crespo Molero

Alba Brunet - Leonor Hidalgo Rubio

Laura Rozalén - Elvira Valverde

Jordi Coll - Simón Gayarre Ruiz

Rubén de Eguía - Diego Alday Roncero

Elena González - Blanca Dicenta Koval

