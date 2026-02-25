La Promesa, odcinek 340: Przełom w śledztwie Abla. Salvador ujawnia kluczowy szczegół

Spis treści
Co działo się w poprzednim odcinku serialu?
Wcześniejsze wydarzenia (odcinek 339) dostarczyły widzom wielu emocji. Jana wywierała silną presję na Manuelu, oczekując, że ten wstawi się za niesłusznie oskarżoną o kradzież Maríą. Podczas gdy wyrzucona z pałacu służąca ukrywała się w leśnej chacie, otrzymując prowiant od Salvadora, doktor Abel kontynuował swoje prywatne dochodzenie w sprawie zaginionego zegarka kapitana. Równolegle toczyły się wątki miłosne – Feliciano planował oświadczyny Teresie, lecz brak odwagi zmusił go do szukania porady u szefa służby. Manuel natomiast, ignorując prośby Cataliny o pomoc w finansach majątku, postanowił wbrew rodzicom wrócić do latania.
Streszczenie 340. odcinka "La Promesa"
W najnowszej odsłonie telenoweli dojdzie do ważnego pojednania. Za sprawą namów Margarety, Leonor decyduje się nie przekreślać relacji z Martiną i kuzynki ostatecznie dochodzą do porozumienia. Kluczowy zwrot akcji następuje jednak w wątku kradzieży. Salvador przekazuje Ablowi niezwykle istotną informację dotyczącą dnia zaginięcia czasomierza, co może stanowić przełom w poszukiwaniu sprawcy. W międzyczasie Candela wyjawia Píi prawdę na temat swojego tajemniczego telefonu wykonanego z biblioteki. Decyzja o tym, że Manuel wrócił do swojej lotniczej pasji, raduje Janę, ale spotyka się z wyraźną dezaprobatą markizy.
Gdzie i o której oglądać serial w TVP?
Perypetie mieszkańców pałacu można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku na antenie „Dwójki”. Stała pora emisji to godzina 15:05. Najnowszy, 340. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 3 marca 2026 roku w TVP2. Widzowie, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym czasie, mają alternatywę. Zarówno zaległe, jak i bieżące epizody produkcji są udostępniane online na platformie TVP VOD.
O czym opowiada "La promesa – pałac tajemnic"?
Fabuła koncentruje się na losach Jany, która coraz głębiej wnika w mroczne sekrety rodziny Lujan, odkrywając sieć kłamstw i intryg oplatających rezydencję La Promesa. Codzienne życie bohaterki to balansowanie między służbą a próbą rozwikłania zagadki śmierci matki. Sytuację utrudnia skomplikowana relacja z Manuelem, zmuszająca dziewczynę do wyboru między pragnieniem sprawiedliwości a rodzącym się uczuciem. Atmosfera w pałacu gęstnieje z każdym dniem, a poszukiwana prawda może okazać się bardziej wstrząsająca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.
W rolach głównych występują:
- Ana Garcés jako pokojówka Jana Expósito
- Eva Martín jako markiza Cruz Ezquerdo de Luján
- Manuel Regueiro jako markiz Alonso de Luján
- Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo
- María Castro jako gospodyni Pía Adarre
- Joaquín Climent jako majordomus Rómulo Baeza
- Antonio Velázquez jako lokaj Mauro Moreno
- Carmen Flores Sandoval jako kucharka Simona Martínez
- Teresa Quintero jako pomoc kuchenna Candela García
- Carmen Asecas jako Catalina Luján
- Paula Losada jako Jimena
- Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo
- Alberto González jako Juan Ezquerdo
- Marga Martínez jako Petra Arcos
- Enrique Fortún jako Lope Ruiz
- Sara Molina jako María Fernández
- Laura Simón jako Lola Montoro
- Rafa de Vera jako sierżant Conrado Funes