La Promesa, odcinek 340: Przełom w śledztwie Abla. Salvador ujawnia kluczowy szczegół

Co działo się w poprzednim odcinku serialu?

Wcześniejsze wydarzenia (odcinek 339) dostarczyły widzom wielu emocji. Jana wywierała silną presję na Manuelu, oczekując, że ten wstawi się za niesłusznie oskarżoną o kradzież Maríą. Podczas gdy wyrzucona z pałacu służąca ukrywała się w leśnej chacie, otrzymując prowiant od Salvadora, doktor Abel kontynuował swoje prywatne dochodzenie w sprawie zaginionego zegarka kapitana. Równolegle toczyły się wątki miłosne – Feliciano planował oświadczyny Teresie, lecz brak odwagi zmusił go do szukania porady u szefa służby. Manuel natomiast, ignorując prośby Cataliny o pomoc w finansach majątku, postanowił wbrew rodzicom wrócić do latania.

Streszczenie 340. odcinka "La Promesa"

W najnowszej odsłonie telenoweli dojdzie do ważnego pojednania. Za sprawą namów Margarety, Leonor decyduje się nie przekreślać relacji z Martiną i kuzynki ostatecznie dochodzą do porozumienia. Kluczowy zwrot akcji następuje jednak w wątku kradzieży. Salvador przekazuje Ablowi niezwykle istotną informację dotyczącą dnia zaginięcia czasomierza, co może stanowić przełom w poszukiwaniu sprawcy. W międzyczasie Candela wyjawia Píi prawdę na temat swojego tajemniczego telefonu wykonanego z biblioteki. Decyzja o tym, że Manuel wrócił do swojej lotniczej pasji, raduje Janę, ale spotyka się z wyraźną dezaprobatą markizy.

Gdzie i o której oglądać serial w TVP?

Perypetie mieszkańców pałacu można śledzić regularnie od poniedziałku do piątku na antenie „Dwójki”. Stała pora emisji to godzina 15:05. Najnowszy, 340. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 3 marca 2026 roku w TVP2. Widzowie, którzy nie mogą zasiąść przed telewizorami w wyznaczonym czasie, mają alternatywę. Zarówno zaległe, jak i bieżące epizody produkcji są udostępniane online na platformie TVP VOD.

O czym opowiada "La promesa – pałac tajemnic"?

Fabuła koncentruje się na losach Jany, która coraz głębiej wnika w mroczne sekrety rodziny Lujan, odkrywając sieć kłamstw i intryg oplatających rezydencję La Promesa. Codzienne życie bohaterki to balansowanie między służbą a próbą rozwikłania zagadki śmierci matki. Sytuację utrudnia skomplikowana relacja z Manuelem, zmuszająca dziewczynę do wyboru między pragnieniem sprawiedliwości a rodzącym się uczuciem. Atmosfera w pałacu gęstnieje z każdym dniem, a poszukiwana prawda może okazać się bardziej wstrząsająca, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

W rolach głównych występują:

Ana Garcés jako pokojówka Jana Expósito

Eva Martín jako markiza Cruz Ezquerdo de Luján

Manuel Regueiro jako markiz Alonso de Luján

Arturo Sancho jako Manuel Luján Ezquerdo

María Castro jako gospodyni Pía Adarre

Joaquín Climent jako majordomus Rómulo Baeza

Antonio Velázquez jako lokaj Mauro Moreno

Carmen Flores Sandoval jako kucharka Simona Martínez

Teresa Quintero jako pomoc kuchenna Candela García

Carmen Asecas jako Catalina Luján

Paula Losada jako Jimena

Alicia Bercán jako Leonor Luján Ezquerdo

Alberto González jako Juan Ezquerdo

Marga Martínez jako Petra Arcos

Enrique Fortún jako Lope Ruiz

Sara Molina jako María Fernández

Laura Simón jako Lola Montoro

Rafa de Vera jako sierżant Conrado Funes