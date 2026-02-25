Farma 5, odcinek 8: Nowi uczestnicy na farmie! Oni zmienią układ sił

Kryzys w 8. odcinku "Farmy". Zmęczenie zbiera swoje żniwo

W 8. odcinku 5. sezonu „Farmy” uczestnicy boleśnie przekonają się, czym naprawdę jest życie na gospodarstwie. Pula nagród rośnie, ale wraz z nią napięcie i determinacja w walce o zwycięstwo. Zadania tego tygodnia będą wyjątkowo wymagające – farmerzy muszą zbudować skrzynki na grządki, przygotować twaróg i śmietanę oraz postawić stodołę dla kucyka i baranka. Już od pierwszych chwil widać, że realizacja tych wyzwań może przerosnąć ich siły.

Zmęczenie, niewyspanie i trudne warunki doprowadzą do pierwszego poważnego kryzysu. Agnieszka przyzna, że grupa jest na skraju wytrzymałości, a codzienne obowiązki zaczynają ich przytłaczać. Atmosfera nie poprawi się także o poranku. Niecodzienny pomysł zaproszenia owcy do sypialni sprawi, że noc nie przyniesie upragnionego odpoczynku, a od samego rana nerwy wezmą górę. Problemy z realizacją zadania tygodnia tylko pogłębią frustrację uczestników i zwiększą napięcie w grupie.

W najtrudniejszym momencie na Farmie pojawi się Ilona, która spróbuje przypomnieć farmerom, że to nie tylko pole rywalizacji, ale także wspólny dom. Uczestnicy będą musieli nauczyć się żyć razem i wzajemnie się wspierać, jeśli chcą przetrwać kolejne tygodnie.

Nowi uczestnicy na framie

Gdy wydawać się będzie, że nadchodzi chwila wytchnienia, za bramą pojawią się nowi uczestnicy. Ich przybycie może całkowicie odmienić sytuację na Farmie i na nowo rozpalić emocje wśród dotychczasowych farmerów. Co przyniesie ten przełomowy moment? Odpowiedź widzowie poznają w 8. odcinku programu.

Farma, sezon 5 – kiedy i gdzie oglądać?

8. odcinek „Farmy” można oglądać już w środę 25.02.2026 o godzinie 20:30 na antenie Polsatu.