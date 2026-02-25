Akacjowa 38, odcinek 833: Dramatyczne wyznanie Diego wstrząśnie widzami

Streszczenie 833. odcinka "Akacjowej 38". Diego umiera?

Personel ze służbówek z zainteresowaniem plotkuje o spotkaniu Silvii z pułkownikiem. W tym samym czasie w La Deliciosa odbywają się huczne zabawy. Inigo stara się zapewnić sobie dyskrecję wpływowych sąsiadów, rozdając im luksusowe prezenty pochodzące z przemytu. Jedynie donia Susana pozostaje czujna i wciąż węszy spisek. Najtrudniejsze chwile przeżywa jednak Diego, który w momencie załamania wyznaje Huertas bolesną prawdę. Mężczyzna zdradza, że jest śmiertelnie chory. Bohater zamierza odejść od Blanki, będąc przekonanym, że to najlepsze rozwiązanie dla ukochanej.

ZOBACZ TAKŻE: Pamiętacie Anę Brendę z telenoweli Dzikie serce? Jej życie wywróciło się do góry nogami

Fabuła serialu "Akacjowa 38". Kim jest Carmen?

Główną osią fabuły są losy Carmen, ciężarnej kobiety żyjącej pod jednym dachem z agresywnym mężem. Pewnego wieczoru pijany małżonek próbuje ją zgwałcić, co prowadzi do szarpaniny, w której Carmen uderza napastnika w głowę twardym narzędziem. Przekonana, że zabiła oprawcę, zabiera kosztowności i wraz z matką zakopuje ciało w lesie. W trakcie dramatycznej ucieczki Carmen rodzi córkę, której nadaje imię Inocencia.

Młoda matka decyduje się pozostawić noworodka w przyklasztornym przytułku, obiecując, że kiedyś po niego wróci. Dalsza podróż do miasta, w którym mieszka brat Carmen, zostaje przerwana przez nagłą chorobę uciekinierki, którą ratuje zafascynowany nią lekarz. Ostatecznie kobiety zmieniają tożsamość, by uniknąć konsekwencji prawnych. Jako Manuela, główna bohaterka podejmuje pracę służącej w rezydencji przy ulicy Akacjowej 38.

Obsada "Akacjowej 38". Aktorzy i bohaterowie

W produkcji występuje szerokie grono aktorów wcielających się w barwne postacie. Na ekranie pojawiają się między innymi Gonzalo Trujillo jako Mauro San Emeterio, Alejandra Meco jako Teresa Sierra oraz Sara Miquel w roli Cayetany Sotelo-Ruz. Widzowie mogą oglądać także Javiego Chou, Mónicę Portillo oraz Rebecę Alemañy grającą Lolitę. W obsadzie znaleźli się również Sandra Marchena, Juanma Navas, Marc Parejo oraz Inma Pérez-Quirós. Istotne role odgrywają także Montse Alcoverro, Inés Aldea i Ana del Rey. Zespół aktorski uzupełniają Alba Brunet, Laura Rozalén, Jordi Coll, Rubén de Eguía oraz Elena González.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.