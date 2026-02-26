La Promesa: Dramatyczne sceny na polowaniu. Cruz i Lorenzo wydali wyrok na Curro

W ostatnich epizodach (339-343) działo się wiele. Jana starała się wpłynąć na Manuela, aby ten pomógł niesłusznie oskarżonej o kradzież Maríi, której jedzenie potajemnie nosił Salvador. Równolegle doktor Abel prowadził prywatne dochodzenie dotyczące zaginionego zegarka kapitana, co ostatecznie doprowadziło do odkrycia winy Jerónima. Choć Pelayo próbował go kryć, nie obyło się bez fizycznej konfrontacji z Salvadorem. W międzyczasie Leonor, po pogodzeniu się z Martiną dzięki interwencji Margarety, wyjechała do Nowego Jorku, by rozwijać karierę w modzie. Ważnym momentem była próba oświadczyn Feliciana. a także decyzja Alonso o mianowaniu Curro nowym baronem Linaja. Mimo wyjaśnienia sprawy kradzieży, Cruz kategorycznie odmówiła przywrócenia Maríi do pracy w pałacu.

Co wydarzy się w 344. odcinku serialu? Curro na celowniku

Catalina naciska na Pelaya w sprawie odsunięcia Jerónima od interesów. W rezydencji trwają gorączkowe przygotowania do polowania, podczas którego ma nastąpić oficjalna prezentacja Curro jako barona Linaja. Alonso zdobywa królewską aprobatę na współpracę z Cavendishem. W cieniu tych wydarzeń Cruz wraz z Lorenzem knują spisek przeciwko młodemu arystokracie, a Simona wciąż nie może pogodzić się z nieobecnością Candeli.

Streszczenie odcinka 345. Petra ukrywa prawdę o synu

Feliciano i Teresa otrzymują błogosławieństwo markizów na zawarcie małżeństwa, jednak Petra nadal zataja przed Cruz fakt, że pan młody jest w rzeczywistości jej synem. Z kolei Lorenzo obmyśla plan zemsty za upokorzenie związane z kradzieżą zegarka i zamierza skłócić Pelaya z jego sługą. Młode pokolenie – Catalina, Manuel oraz Martina – bezskutecznie próbuje wpłynąć na markizę w sprawie powrotu Maríi. Simona domyśla się, że Candela mogła udać się do Gijón w ślad za don Carlosem.

„La Promesa” odcinek 346. Cruz i Lorenzo planują zabójstwo podczas polowania

Nowa pracownica, Vera, zaskarbia sobie sympatię koleżanek, kupując im upominki za pierwsze zarobione pieniądze. Tymczasem spisek na życie Curro wchodzi w decydującą fazę. Markiza i kapitan zamierzają zabić chłopaka w trakcie polowania, przydzielając mu do asysty niedoświadczonego Feliciana, co ma ułatwić zadanie. Curro szkoli się w strzelaniu pod okiem Manuela, który staje też w obronie doktora Abla, wyrzucając z pałacu jego ojca, don Eusebio. Salvador wyjawia Maríi bolesną prawdę o jej zwolnieniu, a Pelayo wyznaje miłość Catalinie, co z ukrycia śledzi Jerónimo.

Epizod 347. Wieści o wybuchu wojny docierają do pałacu

Pelayo decyduje się na radykalny krok i nakazuje Jeronimowi opuszczenie La Promesy jako karę za kradzież czasomierza. Mimo oczyszczenia z zarzutów, María wciąż nie może liczyć na łaskę markizy i powrót do pracy. Rómulo docenia Feliciana, powierzając mu nowe, odpowiedzialne zadania, podczas gdy Lorenzo stosuje podstęp, byle tylko nie brać udziału w nadchodzących łowach. Wkrótce nastroje w rezydencji psują informacje o rozpoczęciu działań wojennych.

Finał tygodnia w odcinku 348. Tragiczny koniec polowania

Feliciano jest podekscytowany możliwością towarzyszenia nowemu baronowi w lesie. Niestety wyprawa kończy się fatalnie, a dla obu mężczyzn łowy mają dramatyczny finał. Jana, załamana niesprawiedliwością spotykającą Maríę, znajduje oparcie w doktorze Ablu. Zmartwienia Simony o odejście przyjaciółki okazują się przedwczesne, gdyż Candela niespodziewanie wraca do pałacu, sprawiając jej ogromną radość.

