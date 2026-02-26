Farma 5, odcinek 9: Niespodziewane odejście uczestnika i pomyłka Farmera Tygodnia

Walka o jedzenie w 9. odcinku "Farmy"

Na Farmie trwają ostatnie zmagania o mleczne produkty, które wkrótce oceni Beata. Stawka jest ogromna – wózek pełen jedzenia i aż 10 000 złotych. Atmosfera z dnia na dzień staje się coraz bardziej napięta, a zmęczenie daje się uczestnikom we znaki.

To także pierwszy dzień Aksela i Dominiki, którzy bez taryfy ulgowej zostaną rzuceni na głęboką wodę i od razu zmierzą się z obrządkiem. Ich pojawienie się nie spotka się z entuzjazmem. Komentarze pozostałych farmerów jasno pokażą, że nowi nie mogą liczyć na łatwy start i będą musieli szybko udowodnić swoją wartość.

Pomyłka Farmera Tygodnia

To jednak dopiero początek problemów. Farmer Tygodnia boleśnie przekona się, że każdy błąd ma swoje konsekwencje. Jego pomyłka wyjdzie na jaw, a narastająca od dni frustracja grupy w końcu znajdzie ujście. Choć zadanie tygodnia zostanie oddane, na Farmie wciąż pozostaną niedokończone obowiązki – szopa dla zwierząt i zalegający transport siana będą przypominać o kryzysie.

Nominacje i decyzja, która zmieni wszystko

Emocje sięgną zenitu podczas nominacji do pojedynku. Decyzja Farmera Tygodnia wywoła poruszenie i sprawi, że nikt nie będzie czuł się bezpiecznie. Kulminacją dnia okaże się jednak moment, którego nikt się nie spodziewa. Pod wpływem narastającego napięcia jeden z uczestników podejmie radykalną decyzję i jeszcze przed nocą niespodziewanie opuści Farmę.

Farma 5 – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki „Farmy” można oglądać od poniedziałku do czwartku o 20:30 oraz w piątki o 19:55 na antenie Polsatu.