Kto ukradł zegarek w "La Promesa"? Pelayo zna sprawcę i prosi o milczenie

W poprzedniej odsłonie serialu widzowie byli świadkami oświadczyn Feliciana, który poprosił Teresę o rękę. Z kolei Leonor pożegnała się z Maríą przed planowaną podróżą za ocean. Relacja Cataliny i Pelayo uległa ochłodzeniu po niefortunnych zaręczynach, a Jeronimo kolejny raz upomniał arystokratę, by ten oddzielał życie prywatne od interesów. Do Abla zawitał natomiast niespodziewany przybysz.

Co wydarzy się w 342. odcinku "La promesy"? Pelayo chroni Jeronima

Leonor realizuje swój plan i w tajemnicy opuszcza posiadłość, udając się do Nowego Jorku, gdzie zamierza rozwijać karierę w branży modowej. Tymczasem w pałacu rozwiązywana jest zagadka zaginionego przedmiotu należącego do Lorenza. Okazuje się, że zegarek przywłaszczył sobie Jeronimo. Reakcja Pelayo zaskakuje, gdyż prosi on domowników o dyskrecję, starając się osłonić swojego kamerdynera przed konsekwencjami. Cruz pozostaje nieugięta i nie zgadza się na powrót Maríi do służby, a Catalina wraz z Pelayo decydują się na dystans po ostatnich sercowych niepowodzeniach.

Emisja serialu "La promesa – pałac tajemnic" w TVP2. Gdzie obejrzeć online?

Hiszpańską telenowelę można śledzić na antenie "Dwójki" w dni powszednie o stałej porze. Epizod o numerze 342 zostanie wyemitowany w piątek 5 marca 2026 roku o godzinie 15:05. Widzowie, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, mają alternatywę w postaci platformy internetowej. Wszystkie odcinki są udostępniane w serwisie TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu "La promesa"

Główną osią fabuły są losy Jany, która zatrudnia się w rezydencji Lujanów, by wyjaśnić okoliczności morderstwa swojej matki. Dziewczyna musi lawirować w gąszczu pałacowych intryg, ukrywając swoją tożsamość przed arystokratami i służbą. Sytuację komplikuje zakazane uczucie do Manuela, które zmusza bohaterkę do wyboru między miłością a pragnieniem sprawiedliwości. Z każdym dniem atmosfera gęstnieje, a odkrywana prawda okazuje się mroczniejsza niż wstępne przypuszczenia.

W rolach głównych występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)