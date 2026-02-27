Kto ukradł zegarek w "La Promesa"? Pelayo zna sprawcę i prosi o milczenie

Spis treści
W poprzedniej odsłonie serialu widzowie byli świadkami oświadczyn Feliciana, który poprosił Teresę o rękę. Z kolei Leonor pożegnała się z Maríą przed planowaną podróżą za ocean. Relacja Cataliny i Pelayo uległa ochłodzeniu po niefortunnych zaręczynach, a Jeronimo kolejny raz upomniał arystokratę, by ten oddzielał życie prywatne od interesów. Do Abla zawitał natomiast niespodziewany przybysz.
Co wydarzy się w 342. odcinku "La promesy"? Pelayo chroni Jeronima
Leonor realizuje swój plan i w tajemnicy opuszcza posiadłość, udając się do Nowego Jorku, gdzie zamierza rozwijać karierę w branży modowej. Tymczasem w pałacu rozwiązywana jest zagadka zaginionego przedmiotu należącego do Lorenza. Okazuje się, że zegarek przywłaszczył sobie Jeronimo. Reakcja Pelayo zaskakuje, gdyż prosi on domowników o dyskrecję, starając się osłonić swojego kamerdynera przed konsekwencjami. Cruz pozostaje nieugięta i nie zgadza się na powrót Maríi do służby, a Catalina wraz z Pelayo decydują się na dystans po ostatnich sercowych niepowodzeniach.
Emisja serialu "La promesa – pałac tajemnic" w TVP2. Gdzie obejrzeć online?
Hiszpańską telenowelę można śledzić na antenie "Dwójki" w dni powszednie o stałej porze. Epizod o numerze 342 zostanie wyemitowany w piątek 5 marca 2026 roku o godzinie 15:05. Widzowie, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, mają alternatywę w postaci platformy internetowej. Wszystkie odcinki są udostępniane w serwisie TVP VOD.
Fabuła i obsada hiszpańskiego hitu "La promesa"
Główną osią fabuły są losy Jany, która zatrudnia się w rezydencji Lujanów, by wyjaśnić okoliczności morderstwa swojej matki. Dziewczyna musi lawirować w gąszczu pałacowych intryg, ukrywając swoją tożsamość przed arystokratami i służbą. Sytuację komplikuje zakazane uczucie do Manuela, które zmusza bohaterkę do wyboru między miłością a pragnieniem sprawiedliwości. Z każdym dniem atmosfera gęstnieje, a odkrywana prawda okazuje się mroczniejsza niż wstępne przypuszczenia.
W rolach głównych występują:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)